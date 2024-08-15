«Шериф» повторно уступил «Олимпии»

После 0:3 в первом матче в Любляне у «Шерифа» было не так много шансов остаться в Лиге конференций. Несмотря на то, что тираспольцам нужно было забивать и забивать, они смогли лишь дважды пробить по воротам, соперник же вовсе не посылал мяч в сторону цели до 87-й минуты, когда Неманья Мотика реализовал пенальти.
Результат 0:1 устроил «Олимпию», которая прошла в раунд плей-офф.
Протокол игры
|88'Мотика Неманья (0:1)
Челядник Дмитрий•Деспотовски Стефан•Боакие Нана•Беиратш Жослен•Юрешкин Роко•Пальинья Жуан78' (Адемо Питер (78') • 90'Киабу Мусса 43'89' (Нгом-Мбекели Жером (89') •Мия Алесио• 82'Яде Папа Ндиага89' (Риак Аяк (89') •Аканби Ибрагим69' (Аллач Айуб (69') •Бадоло Седрик
Видовшек Матевж•Силва Хорхе85' (Ласицкас Юстас (85') •Ратник Марцел•Мухамедбегович Ахмет•Суалеэ Давид•Доффо Агустин•Peter Agba•Raul Florucz75' (Пинту Диогу (75') •_Kojic D.45' (Мотика Неманья (45') •Бултам Реда75' (Ivan Durdov (75') •Лукас Педро75' (Брест Марко (75')
15 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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