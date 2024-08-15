«Шериф» повторно уступил «Олимпии»

После 0:3 в первом матче в Любляне у «Шерифа» было не так много шансов остаться в Лиге конференций. Несмотря на то, что тираспольцам нужно было забивать и забивать, они смогли лишь дважды пробить по воротам, соперник же вовсе не посылал мяч в сторону цели до 87-й минуты, когда Неманья Мотика реализовал пенальти.

Результат 0:1 устроил «Олимпию», которая прошла в раунд плей-офф.