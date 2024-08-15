«Пюник» повторно обыграл «Ордабасы»

После победы в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций над «Ордабасы» «Пюник» снова был сильнее.

В середине первого тайма контратаку три в два организовали хозяева, Алемао протащил мяч по центру и отдал левее на Юсуфа Отубанджо, который пробил низом в дальний угол - голкипер спас свои ворота. Жуниньо с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, Михаил Коваленко головой пробил в противоход вратарю, но мяч прошел рядом со штангой.

После перерыва Игорь Пластун после навеса с левого фланга остался без опеки на дальней штанге и пробил головой в противоход вратарю «Пюника», однако мяч прошел рядом со штангой. На 66-й минуте Агдон с левого фланга покатил мяч в штрафную на Отубанджо, тот с острого угла пробил в ближний угол, а кипер выручить не сумел - 1:0.

Далее «Пюник» сыграет против «Целе» или «Шемрок Роверс», а «Ордабасы» прощается с еврокубками.