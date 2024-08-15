Удаление помешало «Сабаху» побороться с «Сент-Патриксом»

«Сабах» повторно не смог обыграть «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги конференций, несмотря на хорошие действия в меньшинстве.

На 20-й минуте Павол Шафранко справа выскочил один на один с голкипером, но пробить точно в ближний угол мимо кипера не смог. А на 29-й минуте случилось удаление -защитник «Сабаха» Софьян Шакла сбил рвавшегося по центру к воротам Ромала Палмера после грубой ошибки партнера.

На 48-й минуте навес справа от Джейка Малрейни последовал на Закари Эльбузеди, после удара головой которого мяч угодил в защитника и полетел в угол ворот - 0:1.

0:2 по сумме двух встреч, и «Сабах» попрощался с еврокубками.