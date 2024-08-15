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Удаление помешало «Сабаху» побороться с «Сент-Патриксом»

15 Августа 2024 • 20:53 Комментировать
Сабах Баку
0:1
Сент-Патрикс

«Сабах» повторно не смог обыграть «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги конференций, несмотря на хорошие действия в меньшинстве.

На 20-й минуте Павол Шафранко справа выскочил один на один с голкипером, но пробить точно в ближний угол мимо кипера не смог. А на 29-й минуте случилось удаление -защитник «Сабаха» Софьян Шакла сбил рвавшегося по центру к воротам Ромала Палмера после грубой ошибки партнера.

На 48-й минуте навес справа от Джейка Малрейни последовал на Закари Эльбузеди, после удара головой которого мяч угодил в защитника и полетел в угол ворот - 0:1.

0:2 по сумме двух встреч, и «Сабах» попрощался с еврокубками.

Протокол игры  
Сабах Баку0:1Сент-Патрикс
  48'Эльбузеди Закари (0:1)
Иманов ЮсифСейдиев АминШакла Софьян  27'Ирасабиль ХонЛетич БоянХайбулаев Абдулах 30' (Дашдамиров Рахман ( 30') Джамалов Элвин 79' (Седов Шакир ( 79') Энтони Пэррис Кахим 58' (Алескеров Намик ( 58') Секидика Джесс 79' (Нуриев Анатолий ( 79') Микельс Джой-ЛенсШафранко Павол 58' (Алиев Хаял ( 58')
Запасные: Мирзаммадов РаванМехбалиев НиджатКупусович НегошЧеферов КамальРзаев АбдуллаМуталлимов ТеллурНогейра
Ананг ДжозефСьёберг Аксель IIРэдмонд ДжоГривости ТомБреслин ЭнтониФоррестер Крис 74' (Кина Эйдан ( 74') Палмер Ромал 90' (Казим Аль-Амин ( 90') Леннон ДжеймиЭльбузеди Закари 90' (Макклелланд Джейсон ( 90') Мелиа Мейсон 74' (Болгер Аарон ( 74') Малрейни Джейк 78' (Ливи Киан ( 78')
Запасные: Маклафлин Райан IIКаванаг БрендонРоджерс ДэнниКили КонорНунан МайклНолан АлексТернер Люк
15 августа. Стадион "Bank Republic Arena".
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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Патрикс Сабах Баку

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Ставка и прогноз на матч Сабах — Сент-Патрикс Лиги конференций — 15 августа 2024
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