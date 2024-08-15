Удаление помешало «Сабаху» побороться с «Сент-Патриксом»

«Сабах» повторно не смог обыграть «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги конференций, несмотря на хорошие действия в меньшинстве.
На 20-й минуте Павол Шафранко справа выскочил один на один с голкипером, но пробить точно в ближний угол мимо кипера не смог. А на 29-й минуте случилось удаление -защитник «Сабаха» Софьян Шакла сбил рвавшегося по центру к воротам Ромала Палмера после грубой ошибки партнера.
На 48-й минуте навес справа от Джейка Малрейни последовал на Закари Эльбузеди, после удара головой которого мяч угодил в защитника и полетел в угол ворот - 0:1.
0:2 по сумме двух встреч, и «Сабах» попрощался с еврокубками.
Протокол игры
|48'Эльбузеди Закари (0:1)
Иманов Юсиф•Сейдиев Амин•Шакла Софьян• 27'Ирасабиль Хон•Летич Боян•Хайбулаев Абдулах30' (Дашдамиров Рахман (30') •Джамалов Элвин79' (Седов Шакир (79') •Энтони Пэррис Кахим58' (Алескеров Намик (58') •Секидика Джесс79' (Нуриев Анатолий (79') •Микельс Джой-Ленс•Шафранко Павол58' (Алиев Хаял (58')
Ананг Джозеф•Сьёберг Аксель II•Рэдмонд Джо•Гривости Том•Бреслин Энтони•Форрестер Крис74' (Кина Эйдан (74') •Палмер Ромал90' (Казим Аль-Амин (90') •Леннон Джейми•Эльбузеди Закари90' (Макклелланд Джейсон (90') •Мелиа Мейсон74' (Болгер Аарон (74') •Малрейни Джейк78' (Ливи Киан (78')
15 августа. Стадион "Bank Republic Arena".
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