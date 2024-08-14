«Астана» забила 6 мячей румынам

После победы в первом матче третьего раунда Лиги конференций над командой «Корвинул Хунедоара» (2:1) «Астана» повторно обыграла румын. Борьба была до последней четверти игры.

В первом тайме забит один мяч - Джеффри Чарльз отлично поработал на половине поля соперника и смог перехватить мяч после поперечной плохой передачи с правой половины поля, далее Чарльз убежал один на один с кипером и спокойно отправил мяч в левый угол ворот.

На 57-й минуте Карло Бартолец из центра поля выполнил отличный заброс на ход Марину Томасову к правому углу штрафной площади, тот опередил соперника, который плохо поставил корпус, далее капитан «Астаны» выскочил на мяч и в касание пробил в дальний угол ворот - 2:0. Усман Камара совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил хороший прострел в центр к линии вратарской, Джеффри Чарльз опередил защитников «Корвинула» и в касание отправил мяч в сетку - 3:0. Игроки «Астаны» за счёт высокого прессинга уверенно перехватили мяч на половине поля соперника, Томасов с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Макс Эбонг сделал передачу на левый угол штрафной площади, Назми Грипши хорошо набежал на мяч и вколотил его в дальний угол ворот - 4:0. Защитник гостей не смог обработать мяч на ровном месте, и «Астана» провела голевую атаку - Томасов сделал передачу к радиусу штрафной площади, сам Марин открывался на правом углу штрафной площади и дождался ответного паса от Грипши, а затем капитан «Астаны» отлично пробил под перекладину - 5:0. У гостей Михай Велисар с левого фланга словно хотел выполнить подачу в центр штрафной площади, даже посмотрел на партнёра по команде, но в итоге он так закрутил мяч, что тот взял да залетел в правую девятку - 5:1. Вратарь «Астаны» Йосип Чондрич из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, далее после нескольких скидок и рикошета мяч дошёл до Астанова, Эльхан сделал рывок к линии штрафной площади и затем отлично пробил под правую штангу - 6:1.

Далее «Астана» сыграет против «Сент-Миррена» ил «Бранна».