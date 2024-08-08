«Сабах» в меньшинстве уступил в Ирландии

«Сабах» вынужден был играть на удержание счёта в выездном матче Лиги конференций против «Сент-Патрикса». Коллектив из Азербайджана пропустил мяч в конце первого тайма и остался вдесятером - в начале второго.

На 35-й минуте Джейк Малрейни справа навесил на Ромала Палмера, который головой переправил мяч в дальний угол - 1:0. На 53-й минуте полузащитник гостей Иван Лепиница перед штрафной площадью руками схватил Палмера и получил вторую жёлтую карточку. В конце игры после подачи справа Джо Рэдмонд головой пробил в правую штангу. Брендон Каванаг справа со штрафного закрутил мяч в ворота, вратарь на выходе кулаками до мяча не добрался, но Рэдмонд головой пробил выше перекладины. После навеса слева Мейсон Мелиа головой пробил в правый угол ворот, и голкипер в отчаянном прыжке спас азербайджанскую команду.

1:0 в итоге, в Баку будет другая игра.