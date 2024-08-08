«Зиря» на 90-й минуте ушла от поражения в игре с «Осиеком»

«Осиек» и «Зиря» провели на самый событийный матч третьего квалифай-раунда Лиги конференций. Из опасных моментов выделим такие. На 28-й минуте со штрафного Петар Пушич навесил во вратарскую, где головой пробил Дарко Неяшмич, но мяч угодил точно в дальнюю штангу ворот гостей и вылетел за пределы поля. На 38-й минуте удалось хозяевам открыть счёт в матче - после обрезки форварда Джейхуна Нуриева на фланге перехватил мяч Домагой Буквич, прошел вперед и выдал в штрафную, куда Антон Маткович ворвался и в касание пробил точно в ближний нижний угол ворот - 1:0. На 90-й минуте ворвался в штрафную соперника Рафаэль Утциг на контратаке и упал в борьбе против защитника, судья назначил пенальти. Сам пострадавший подошел к мячу и пробил на силу по центру, а голкипер упал в сторону и спасти не смог - 1:1.

Ответная игра состоится на следующей неделе.