«Астана» добыла волевую победу в Румынии

В третьем отборочном раунде Лиги конференций «Астана» гостила у румынского клуба «Хунедоары» и была острее соперника. Тем не менее, хозяева повели в конце первого тайма - Даниэль Пирвулеску подхватил мяч на правом фланге и выполнил мягкий кросс в центр штрафной, Антонио Манолаче здорово выпрыгнул и головой пробил точно в правый верхний угол - красивый гол и 1:0. В самом конце тайма быстрая атака получилась у казахстанцев, в ходе которой Усман Камара левее центра влетел в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Джеффри Чарльзу не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель.

В середине второго тайма Чарльз получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной на Камара, который сместился в центр, по пути убрав на ложном замахе двух защитников, а затем пробил точно в правый нижний угол - 1:1. Вскоре угловой на правом фланге заработали гости, Марин Томасов навесил в центр вратарской, Чарльз без сопротивления пробил практически по центру ворот, и голкипер сумел справиться. На 80-й минуте Назми Грипши от центральной линии поля отдал пас вперёд по левому флангу, Чарльз на скорости ворвался в штрафную, красиво ушёл от опекуна, а затем обводящим ударом попал точно в дальний верхний угол - 1:2.

У «Астаны» хороший шансы на итоговый успех.