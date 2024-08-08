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«Шериф» сокрушён в Словении

08 Августа 2024 • 21:56 Комментировать
Олимпия Любляна
3:0
Шериф

Судя по всему, в четверг «Шериф» провёл предпоследний матч в еврокубках текущего сезона. Молдавская команда в гостях у словенской «Олимпии» ни разу не пробила в сторону ворот и уступила 0:3. Педро Лукас открыл счет с пенальти на 45-й минуте, а во втором тайме с игры отличились Агустин Доффо и Давид Суалеэ. Ответный матч в следующий четверг.

Протокол игры  
Олимпия Любляна3:0Шериф
(1:0) Лукас Педро45'  
(2:0) Доффо Агустин66'  
(3:0) Суалеэ Давид84'  
Видовшек МатевжСилва ХорхеРатник Марцел  14'Мухамедбегович АхметСуалеэ ДавидДоффо АгустинPeter AgbaБултам Реда 83' (Thalisson ( 83') _Kojic D. 83' (Брест Марко ( 83') Мотика Неманья 90' (Ласицкас Юстас ( 90') Лукас Педро 71' (Ivan Durdov ( 71')
Запасные: Manuel PedrenoРистич МаркоПинту ДиогуПинтол ДенисBenjika CacielNikola MotikaMateo AcimovicФинк Гай Любеж
Аль-Туми РашедПата ИлунгаБеиратш ЖосленЛинс Матеус  45' 78' (Аканби Ибрагим ( 78') Юрешкин РокоБоакие НанаКиабу МуссаПальинья ЖуанАдемо Питер 78' (Бадоло Седрик ( 78') Яде Папа НдиагаНгом-Мбекели Жером 58' (Аллач Айуб ( 58')
Запасные: Деспотовски СтефанПайрели ВадимРиак АякФоров ДалилаЧелядник Дмитрий
08 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).
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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Олимпия Любляна

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