«Шериф» сокрушён в Словении

Судя по всему, в четверг «Шериф» провёл предпоследний матч в еврокубках текущего сезона. Молдавская команда в гостях у словенской «Олимпии» ни разу не пробила в сторону ворот и уступила 0:3. Педро Лукас открыл счет с пенальти на 45-й минуте, а во втором тайме с игры отличились Агустин Доффо и Давид Суалеэ. Ответный матч в следующий четверг.
Протокол игры
|(1:0) Лукас Педро45'
|(2:0) Доффо Агустин66'
|(3:0) Суалеэ Давид84'
Видовшек Матевж•Силва Хорхе•Ратник Марцел• 14'Мухамедбегович Ахмет•Суалеэ Давид•Доффо Агустин•Peter Agba•Бултам Реда83' (Thalisson (83') •_Kojic D.83' (Брест Марко (83') •Мотика Неманья90' (Ласицкас Юстас (90') •Лукас Педро71' (Ivan Durdov (71')
Аль-Туми Рашед•Пата Илунга•Беиратш Жослен•Линс Матеус 45'78' (Аканби Ибрагим (78') •Юрешкин Роко•Боакие Нана•Киабу Мусса•Пальинья Жуан•Адемо Питер78' (Бадоло Седрик (78') •Яде Папа Ндиага•Нгом-Мбекели Жером58' (Аллач Айуб (58')
08 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).
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