«Шериф» сокрушён в Словении

Судя по всему, в четверг «Шериф» провёл предпоследний матч в еврокубках текущего сезона. Молдавская команда в гостях у словенской «Олимпии» ни разу не пробила в сторону ворот и уступила 0:3. Педро Лукас открыл счет с пенальти на 45-й минуте, а во втором тайме с игры отличились Агустин Доффо и Давид Суалеэ. Ответный матч в следующий четверг.