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«Пюник» одолел на выезде «Ордабасы»

08 Августа 2024 • 20:01 Комментировать
Ордабасы
0:1
Пюник

«Ордабасы» с «Пюником» соперничали в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций. В середине первого тайма Режиналдо получил классную передачу на правом фланге и от лицевой прострелил к ближнему углу вратарской, откуда Всеволод Садовский в одно касание чётко пробил под перекладину, но гол отменили из-за минимального офсайда. Угловой на левом фланге заработали хозяева. Асхат Тагыберген навесил к линии вратарской, Кристиан Товар выиграл верховое единоборство у защитника и головой с отскоком от газона пробил в перекладину.

После перерыва Давид Давидян с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, защитник Сергей Малый сыграл неаккуратно и пропустил мяч дальше, а Юсуф Отубанджо подкараулил ошибку защитника и с близкого расстояния вогнал снаряд в ближний угол - 0:1. Златан Шехович от левого угла штрафной сделал шикарный навес к дальней штанге, защитники «Пюника» потеряли Джасурбека Яхшибоева, который с близкого расстояния пробил чуть выше перекладины.

«Пюник» был сильнее в первой игре и имеет запас в один гол перед домашним матчем.

Протокол игры  
Ордабасы0:1Пюник
  56'Отубанджо Юсуф (0:1)
Игнатович СергейПластун ИгорьМалый СергейТовар КристианРежиналдо 86' (Тунгышбаев Еркебулан ( 86') Шехович ЗлатанТагыберген Асхат 64' (Исламхан Бауыржан ( 64') Цвек ЛовроМакаренко Евгений 75' (Абикен Айбол ( 75') Яхшибоев Джасурбек 75' (Умаров Шохбоз ( 75') Садовский Всеволод 64' (Дарбо Дембо ( 64')
Запасные: Астанов СултанбекСуюмбаев ГафуржанЖарынбетов СаматФедин МаксимБеседин АртёмШайзада Бекхан
Авакян ХенриАлемаоКоваленко Михаил Вадимович  44'Братков Антон  90'Жуниньо IIМайя Мартим 83' (Браво Хуан II ( 83') Кочук Евгений 72' (Удо Соломон ( 72') ДжеймсВиллела Лукас 13' (Давидян Давид ( 13'  68') Агдон 83' (Григорян Артак ( 83'  90') Отубанджо Юсуф  67' 72' (Паредеш Жоау ( 72')
Запасные: Бучнев СтаниславВосканян ТаронОганесян АрманМалакян ЭдгарМикаэлян Сергей
08 августа. Стадион "им. Кажымукана Mунайтпасова" (Шымкент).
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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Ордабасы

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