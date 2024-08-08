«Пюник» одолел на выезде «Ордабасы»

«Ордабасы» с «Пюником» соперничали в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций. В середине первого тайма Режиналдо получил классную передачу на правом фланге и от лицевой прострелил к ближнему углу вратарской, откуда Всеволод Садовский в одно касание чётко пробил под перекладину, но гол отменили из-за минимального офсайда. Угловой на левом фланге заработали хозяева. Асхат Тагыберген навесил к линии вратарской, Кристиан Товар выиграл верховое единоборство у защитника и головой с отскоком от газона пробил в перекладину.

После перерыва Давид Давидян с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, защитник Сергей Малый сыграл неаккуратно и пропустил мяч дальше, а Юсуф Отубанджо подкараулил ошибку защитника и с близкого расстояния вогнал снаряд в ближний угол - 0:1. Златан Шехович от левого угла штрафной сделал шикарный навес к дальней штанге, защитники «Пюника» потеряли Джасурбека Яхшибоева, который с близкого расстояния пробил чуть выше перекладины.

«Пюник» был сильнее в первой игре и имеет запас в один гол перед домашним матчем.