«Арарат-Армения» на последних секундах проиграл «Пушкаш-Академи»

«Арарат-Армения» принимал «Пушкаш-Академи» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Соперники обменивались моментами на протяжении игры, а в концовке был забит единственный гол.

Оганес Арутюнян ворвался в чужую штрафную с правого края и отметился ударом в створ ворот, однако голкипер спас свои ворота. Острую подачу с правого фланга исполнил Кентен Масейрас, на дальней штанге Жолт Надь пробил в противоход голкиперу, но не попал в створ.

Во втором тайме Крхо Ниссилья после передачи Ламина Колли пробил низом из пределов штрафной - кипер хозяев парировал на угловой. Тентон Йенне после навеса Оганесяна с правого фланга пробил головой в дальний угол - мяч прошел в сантиметрах от штанги. На 89-й минуте отличная контратака удалась гостям, Йонатан Леви ворвался в штрафную «Арарата» с левого края и прострел вдоль ворот, а Микаэль Сойсало без помех направил мяч в сетку.

0:1 перед ответным матчем в Венгрии.