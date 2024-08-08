Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Арарат-Армения» на последних секундах проиграл «Пушкаш-Академи»

08 Августа 2024 • 19:53 Комментировать
Арарат-Армения
0:1
Пушкаш-Академи

«Арарат-Армения» принимал «Пушкаш-Академи» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Соперники обменивались моментами на протяжении игры, а в концовке был забит единственный гол.

Оганес Арутюнян ворвался в чужую штрафную с правого края и отметился ударом в створ ворот, однако голкипер спас свои ворота. Острую подачу с правого фланга исполнил Кентен Масейрас, на дальней штанге Жолт Надь пробил в противоход голкиперу, но не попал в створ.

Во втором тайме Крхо Ниссилья после передачи Ламина Колли пробил низом из пределов штрафной - кипер хозяев парировал на угловой. Тентон Йенне после навеса Оганесяна с правого фланга пробил головой в дальний угол - мяч прошел в сантиметрах от штанги. На 89-й минуте отличная контратака удалась гостям, Йонатан Леви ворвался в штрафную «Арарата» с левого края и прострел вдоль ворот, а Микаэль Сойсало без помех направил мяч в сетку.

0:1 перед ответным матчем в Венгрии.

Протокол игры  
Арарат-Армения0:1Пушкаш-Академи
  89'Сойсало Микаэль (0:1)
Кучер ДаниилОганесян КамоКейруш ЖоауХулио ХуниорГригорян Эдгар  17'Лахни Алвун Тера 56' (Амбарцумян Армен ( 56') Обиеро Амос Нонди 86' (Гбомаду Мэтью ( 86') Арутюнян Оганес 72' (Дуарте Хонатан ( 72'  76') Серобян Артур 72' (Родригес Алексис ( 72') Оканси Эрик 86' (Мурадян Карен ( 86') Йенне Тентон  28'
Запасные: Хакобян ХакобБегларян АрсенПавловец АлександрАйвазян МишельМанасян РафаэльАлавердян Нарек
Печи АрминСольноки Роланд  16' 63' (Фаворов Артём ( 63') Стронати ПатрициоПлшек ЯкубМасейрас КентенГолла ВойцехОрмонд-Оттевил Брендон  81'Ниссилья Урхо 78' (Леви Йонатан ( 78') Надь Жолт  88'Сойсало МикаэльКолли Ламин 87' (Пульич Яков ( 87')
Запасные: Маркек ТомашКомароми ДьёрдьКошич ДоминикВекони БенцеМаркграф АкошПак БарнаВитальош ВикторМондович КевинБеварди Жомбор
08 августа. Стадион "Стадион футбольной академии".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арарат-Армения Пушкаш-Академи

Новости по матчу

Сегодня, 08 Августа
00:11
Уверенная ставка и прогноз на матч Арарат-Армения — Академия Пушкаша Лиги конференций — 8 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Пепе завершил карьеру в 41 год Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ауда Ауда
Дрита Дрита
1
0
2.65 3.40 2.55
Видео
Окончен
Ордабасы Ордабасы
Пюник Пюник
0
1
1.71 3.60 4.80
Видео
Окончен
Арарат-Армения Арарат-Армения
Пушкаш-Академи Пушкаш-Академи
0
1
2.90 3.45 2.31
Видео
Окончен
ХИК ХИК
Дечич Дечич
1
0
1.40 4.50 7.60
Видео
Окончен
Млада Болеслав Млада Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
1
1
1.76 3.65 4.40
Видео
Окончен
Иберия 1999 Иберия 1999
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
0
1
7.80 5.00 1.34
Видео
Окончен
Ильвес Ильвес
Юргорден Юргорден
1
1
3.30 3.50 2.08
Видео
Окончен
Силькеборг Силькеборг
Гент Гент
2
2
2.55 3.55 2.50
Видео
Окончен
Ружомберок Ружомберок
Хайдук Хайдук
0
0
4.70 3.95 1.66
Видео
83 мин
Брондбю Брондбю
Легия Легия
2
2
2.03 3.45 3.45
Видео
83 мин
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
Шериф Шериф
2
0
1.78 3.50 4.90
Видео
83 мин
Цюрих Цюрих
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
0
1
2.22 3.25 3.20
Видео
83 мин
Омония Никосия Омония Никосия
Фехервар Фехервар
1
0
1.69 3.60 5.00
Видео
53 мин
ЦСКА-1948 ЦСКА-1948
Пафос Пафос
1
1
2.39 3.60 2.70
Видео
38 мин
ФК Балкани ФК Балкани
Ларн Ларн
0
0
Видео
38 мин
Осиек Осиек
Зиря Зиря
0
0
1.48 4.20 6.40
Видео
38 мин
Хунедоара Хунедоара
Астана Астана
1
0
2.25 3.20 3.30
Видео
38 мин
Ботев Пловдив Ботев Пловдив
Зриньски Зриньски
1
0
2.07 3.50 3.35
Видео
38 мин
Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
0
1
3.95 3.50 1.89
Видео
38 мин
Килмарнок Килмарнок
Тромсё Тромсё
1
0
2.49 3.40 2.70
Видео
23 мин
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
Флора Таллин Флора Таллин
0
1
1.32 5.20 8.60
Видео
23 мин
Марибор Марибор
Войводина Нови Сад Войводина Нови Сад
0
0
2.14 3.20 3.45
Видео
8 мин
Спартак Трнава Спартак Трнава
Висла Краков Висла Краков
0
0
1.77 3.85 4.10
Видео
08.08.24 в 21:45
Сент-Миррен Сент-Миррен
Бранн Бранн
3.15 3.35 2.21
Видео
08.08.24 в 21:45
Сент-Патрикс Сент-Патрикс
Сабах Баку Сабах Баку
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
20:01 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» одолел на выезде «Ордабасы»
19:53 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» на последних секундах проиграл «Пушкаш-Академи»
07 Августа
16:12 · Лига конференций УЕФА
Гаттузо – футболисту: «Давай по-быстрому и иди к чёрту отсюда»
06 Августа
20:45 · Лига конференций УЕФА
Голкипер армянского «Ноа» забил Стракоше прямым ударом от своих ворот
05 Августа
17:35 · Лига конференций УЕФА
«Челси» узнал потенциальных соперников в Лиге конференций
03 Августа
22:18 · Англия. Премьер-лига
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
01 Августа
23:51 · Лига конференций УЕФА
«Зиря» ещё раз обыграла ДАК
22:54 · Лига конференций УЕФА
«Неман» с треском вылетел из еврокубков
21:59 · Лига конференций УЕФА
«Сабах» пропустил 6 мячей от «Маккаби», но прошёл дальше
21:59 · Лига конференций УЕФА
«Ноа» в следующем раунде благодаря 7:0 недельной давности
21:00 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» повторно уступил «Санкт-Галлену»
20:58 · Лига конференций УЕФА
«Полесье» попрощалось с еврокубками после первого раунда
20:58 · Лига конференций УЕФА
«Ордабасы» в мегадраматичной борьбе прошёл «Дифферданж»
20:07 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» ещё раз обыграл «Зимбру»
19:58 · Лига конференций УЕФА
«Урарту» повторно проиграл «Банику»
19:00 · Лига конференций УЕФА
«Астана» выбила молдавский «Милсами» из Лиги конференций
31 Июля
21:55 · Лига конференций УЕФА
«Сумгаит» не проиграл «Фехервару», но вылетел из Лиги конференций
30 Июля
21:07 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» на последней минуте прошёл македонского соперника
25 Июля
22:58 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» разгромно уступил «Санкт-Галлену»
22:31 · Лига конференций УЕФА
Армянский «Ноа» повторил рекорд Лиги конференций
22:24 · Лига конференций УЕФА
«Неман» отбил все атаки «ЧФР Клужа»
22:15 · Лига конференций УЕФА
«Сабах» устроил разгром «Маккаби» из Хайфы
22:04 · Лига конференций УЕФА
«Урарту» без шансов проиграл «Банику»
21:58 · Лига конференций УЕФА
«Олимпия» испортила «Полесью» еврокубковый дебют
21:42 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» поиздевался над обороной «Зимбру»
Все новости
Рекомендуем