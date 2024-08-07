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Гаттузо – футболисту: «Давай по-быстрому и иди к чёрту отсюда»

07 Августа 2024 • 16:12 Комментировать
Ружомберок
...
Хайдук
1 3.80 X 3.40 2 2.00
08.08 19:30

В четверг вечером «Хайдук» проведёт матч квалификации Лиги конференций против команды «Ружомберок» из Словакии. На пресс-конференции главный тренер хорватского коллектива Дженнаро Гаттузо призвал футболиста Филипа Кровиновича не говорить слишком много.

«Филип, не говори слишком много. Давай по-быстрому и иди к чёрту отсюда», - сказал Гаттузо.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо возглавил «Хайдук» этим летом. До того момента специалист находился без работы несколько месяцев после увольнения из «Марселя».

Добавим, что в квалификации Лиги конеренций «Хайдук» уже успел пройти «Торсхавн» (2:0, 0:0).

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Хайдук Дженнаро Гаттузо Филип Кровинович ещё теги

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