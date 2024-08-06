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Голкипер армянского «Ноа» забил Стракоше прямым ударом от своих ворот

06 Августа 2024 • 20:45 Комментировать
Ноа Ереван
3:1
АЕК
окончен

Невероятный по красоте и эффектности гол получился у вратаря ереванского «Ноа» Огньена Чанчаревича. На 67-й минуте матча против греческого АЕКа Чанчаревич прямым ударом от своих ворот поразил ворота голкипера греков Томаса Стракоши, сделав счёт на табло 2:1 в пользу «Ноа».

Напомним, что команды играют первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Ответный пройдёт через неделю в Греции. Текущая игра подходит к концу, «Ноа» продолжает вести – 2:1. Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале.

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