«Челси» узнал потенциальных соперников в Лиге конференций

В прошлом чемпионате Англии «Челси» занял шестое место и получил путёвку в Лигу конференций. Чтобы попасть в основной раунд третьего по рангу клубного турнира УЕФА, команде Энцо Марески нужно пройти один квалификационный барьер.

В понедельник состоялась жеребьёвка, и «Челси» узнал, что в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары «Брага» (Португалия) – «Серветт» (Швейцария). Эти команды в ближайшие недели сыграют между собой два матча и решат, кто попадёт на «Челси».

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Олимпиакос».