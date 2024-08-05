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Лига конференций

«Челси» узнал потенциальных соперников в Лиге конференций

05 Августа 2024 • 17:35 Комментировать

В прошлом чемпионате Англии «Челси» занял шестое место и получил путёвку в Лигу конференций. Чтобы попасть в основной раунд третьего по рангу клубного турнира УЕФА, команде Энцо Марески нужно пройти один квалификационный барьер.

В понедельник состоялась жеребьёвка, и «Челси» узнал, что в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары «Брага» (Португалия) – «Серветт» (Швейцария). Эти команды в ближайшие недели сыграют между собой два матча и решат, кто попадёт на «Челси».

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Олимпиакос».

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