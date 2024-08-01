«Зиря» ещё раз обыграла ДАК

После 4:0 на своём поле в матче Лиги конференций «Зиря» могла не опасаться результата ответного матча против словацкого ДАКа. Тем не менее, игра получилась результативной и интригующей. Отличный прорыв по левому краю удался Ибрагиму Джибрилле, тот добрался до штрафной и отдал правее на Рафаэля Утцига, который с 14 метров пробил под перекладину - 0:1. В конце тайма после навеса со штрафного два игрока «Зири» помешали друг другу, мяч отскочил на левый край штрафной к Алехандро Мендесу, который пробил в дальний угол, а вратарь не выручил - 1:1.

На 56-й минуте ДАК остался в меньшинстве - Рустам Ахмедзаде убегал к воротам соперника, но его у линии штрафной остановил Ромарик Япи - лишение явной возможности забить гол, это удаление и пенальти. Гисмат Алиев с точки пробил чуть правее центра, Попович не угадал направление удара - 1:2.

«Зиря» была сильнее и сегодня. Ее следующий соперник - «Осиек».