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«Неман» с треском вылетел из еврокубков

01 Августа 2024 • 22:54 Комментировать
Неман Гродно
0:5
ЧФР Клуж
окончен

После 0:0 в Румынии «Неман» мог рассчитывать на проход «ЧФР Клужа» в Лиге конференций, но сегодня что-то пошло не так, и белорусы только пропускали и пропускали.

На 17-й минуте Чиприан Дяк слева со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, где Карло Мухар в прыжке точно пробил ногой - 0:1. В конце тайма Дяк справа выдал отличный пас вперёд на ход Даниэлю Бирлигею, который в касание смог направить мяч в сетку мимо голкипера - 0:2.

После перерыва Бирлигея по центру убежал один на один с вратарём, но переиграть его не сумел. Вскоре Берлигея воспользовался грубой ошибкой защитника и справа с 25 метров пробил верхом над кипером под перекладину - 0:3. Меритон Кореница принял мяч после заброса справа от Матии Бобена и с 19 метров точно пробил в правый угол ворот - 0:4. На 90-й минуте Петер Михаэль справа в штрафной площади прокинул мяч к воротам на Бени Нкололо, который между ног вратаря направил сферу в сетку - 0:5.

«Неман» в итоге завершает выступления в еврокубках.

Протокол игры 
Неман Гродно0:5ЧФР Клуж
  17' Мухар Карло (0:1)
  40' Бирлигея Даниэль (0:2)
  57' Бирлигея Даниэль (0:3)
  59' Кореница Меритон (0:4)
  90' Нкололо Бени (0:5)
Белов Максим  Васильев Андрей   24'   46' (Кухарчик Илья (   46' Сантонс Иван  Пархоменко Егор  Пантя Юрий  Евдокимов Олег  Козлов Михаил Михайлович   46'  Карпович Сергей  Зубович Егор   83' (Якимов Андрей (   83' Алыкулов Гулжигит  Савицкий Павел   58' (Лаврик Алексей (   58')
Запасные: Гвет Леонард  Космынин Владислав  Кравцов Максим  Анюкевич Александр  Павлюковец Юрий  Костров Игорь  Малиевский Артур  Легчилин Алексей
Сава Рэзван  Могос Василе   71' (Тачи Арменд (   71' Бобен Матия   69'  Илие Матей   45'  Камора Мауру  Мухар Карло   64' (Кейта Абдул-Кадер (   64' Артян Андрей  Тахцидис Панайотис   71' (Паун-Александру Константин (   71' Дяк Чиприан   63' (Нкололо Бени (   63'   74' Бирлигея Даниэль   86' (Михаэль Петер (   86' Кореница Меритон
Запасные: Гал Рарес  Фика Алин  Кун Виктор  Мохаммед Камара  Крешич Антон  Хиндрих Отто  Абейд Али
 01 августа. Стадион "Алькуфер".
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Евро-Футбол.Ру,
Чфр Клуж Неман

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Ставка и прогноз на матч Неман — ЧФР Лиги конференций УЕФА — 1 августа 2024
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