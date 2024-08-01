«Неман» с треском вылетел из еврокубков

После 0:0 в Румынии «Неман» мог рассчитывать на проход «ЧФР Клужа» в Лиге конференций, но сегодня что-то пошло не так, и белорусы только пропускали и пропускали.

На 17-й минуте Чиприан Дяк слева со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, где Карло Мухар в прыжке точно пробил ногой - 0:1. В конце тайма Дяк справа выдал отличный пас вперёд на ход Даниэлю Бирлигею, который в касание смог направить мяч в сетку мимо голкипера - 0:2.

После перерыва Бирлигея по центру убежал один на один с вратарём, но переиграть его не сумел. Вскоре Берлигея воспользовался грубой ошибкой защитника и справа с 25 метров пробил верхом над кипером под перекладину - 0:3. Меритон Кореница принял мяч после заброса справа от Матии Бобена и с 19 метров точно пробил в правый угол ворот - 0:4. На 90-й минуте Петер Михаэль справа в штрафной площади прокинул мяч к воротам на Бени Нкололо, который между ног вратаря направил сферу в сетку - 0:5.

«Неман» в итоге завершает выступления в еврокубках.