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«Сабах» пропустил 6 мячей от «Маккаби», но прошёл дальше

01 Августа 2024 • 21:59 Комментировать
Сабах Баку
3:6
Маккаби Хайфа

Бакинский «Сабах» на прошлой неделе удивил разгромом «Маккаби» из Хайфы (3:0), а сегодня дома только отбивался в результативном поединке. Пьер Корню отдал передачу на Долева Хазизу, и тот, выйдя на ворота, переправил мяч в сетку - 0:1.

В начале второго тайма сравнял счет «Сабах» - быстрый выход хозяев из обороны в атаку, передача в центр от партнера, и Павол Шафранко успел направить мяч над голкипером - 1:1.

Вскоре у гостей подача в штрафную последовала, Францди Пьерро успел опередить защитников и уже грудью переправил сферу в ворота соперника - 1:2. Вскоре Лоренцо Шимич после подачи с фланга сыграл первым в чужой штрафной, переправляя сферу в рамку - 1:3.

Александр Сирота ошибся в своей штрафной сейчас, а еще один, уже экс-игрок киевского «Динамо»  Энтони Кахим Пэррис вышел на ворота и катнул мяч мимо вратаря  - 2:3. После розыгрыша углового мяч был доставлен на правый край штрафной, оттуда в центр, куда набежал Лиор Рафаэлов и пробил в левый от себя угол - 2:4. Незадолго до финального свистка второго тайма прострел с левого края у гостей, и Пьерро успел сыграть на опережении, направив мяч в ворота соперника - 2:5, овертайм.

В конце первой 15-минутки Джой-Ленс Микельс получил мяч на левом краю, после чего пробил в дальний угол и попал впритирку со стойкой, а прыжок не помог киперу гостей спасти свою команду - 3:5. Хаял Алиев блокировал сейчас удар соперника, и мяч от ноги футболиста попал в штангу. На это израильтяне ответили шестым голом - после навеса с левого края Дин Дэвид сыграл головой, и мяч от рук голкипера все же влетел в сетку ворот команды из Азербайджана. 3:6, серия пенальти, где удачливее был «Сабах» - 3:2.

Протокол игры  
Сабах Баку

3:6

(пен. 3:2)

Маккаби Хайфа
  17'Хазиза Долев (0:1)
(1:1) Шафранко Павол47'  
  67'Пьерро Францди (1:2)
  70'Шимич Лоренцо (1:3)
(2:3) Энтони Пэррис Кахим71'  
  73'Рафаэлов Лиор (2:4)
  90'Пьерро Францди (2:5)
(3:5) Микельс Джой-Ленс103'  
  112'Дэвид Дин (3:6)
Иманов ЮсифСейдиев АминШакла СофьянИрасабиль ХонЛетич БоянЛепиница ИванГулиев Аяз 23' (Джамалов Элвин ( 23') Энтони Пэррис Кахим 75' (Алескеров Намик ( 75'  108') Секидика Джесс 113' (Дашдамиров Рахман ( 113') Микельс Джой-Ленс  86'Шафранко Павол 90' (Алиев Хаял ( 90')
Запасные: Самигуллин РустамМехбалиев НиджатКупусович НегошЧеферов КамальРзаев АбдуллаХайбулаев АбдулахСедов ШакирМуталлимов Теллур
Кайуф ШарифСундгрен Даниэль 84' (Сек Абдулай ( 84') Шимич Лоренцо  83'Сирота Александр 84' (Элимелех Роэй ( 84'  105') Корню Пьер 106' (Сайеф Кеннет ( 106') Хазиза Долев 65' (Рафаэлов Лиор ( 65') Мохамед Али IIДжабер Махмуд 69' (Дэвид Дин ( 69') Саба ДиаПьерро ФранцдиКинда Гади 65' (Хаяй Илай ( 65')
Запасные: Шибли ХамзаКандил МаорСултани ТомасГершон РамиПодгоряну СуфНаор Гони
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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Сабах

Новости по матчу

31 Июля
23:49
Ставка и прогноз на матч Сабах — Маккаби Хайфа Лиги конференций — 1 августа 2024
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