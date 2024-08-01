«Сабах» пропустил 6 мячей от «Маккаби», но прошёл дальше

Бакинский «Сабах» на прошлой неделе удивил разгромом «Маккаби» из Хайфы (3:0), а сегодня дома только отбивался в результативном поединке. Пьер Корню отдал передачу на Долева Хазизу, и тот, выйдя на ворота, переправил мяч в сетку - 0:1.

В начале второго тайма сравнял счет «Сабах» - быстрый выход хозяев из обороны в атаку, передача в центр от партнера, и Павол Шафранко успел направить мяч над голкипером - 1:1.

Вскоре у гостей подача в штрафную последовала, Францди Пьерро успел опередить защитников и уже грудью переправил сферу в ворота соперника - 1:2. Вскоре Лоренцо Шимич после подачи с фланга сыграл первым в чужой штрафной, переправляя сферу в рамку - 1:3.

Александр Сирота ошибся в своей штрафной сейчас, а еще один, уже экс-игрок киевского «Динамо» Энтони Кахим Пэррис вышел на ворота и катнул мяч мимо вратаря - 2:3. После розыгрыша углового мяч был доставлен на правый край штрафной, оттуда в центр, куда набежал Лиор Рафаэлов и пробил в левый от себя угол - 2:4. Незадолго до финального свистка второго тайма прострел с левого края у гостей, и Пьерро успел сыграть на опережении, направив мяч в ворота соперника - 2:5, овертайм.

В конце первой 15-минутки Джой-Ленс Микельс получил мяч на левом краю, после чего пробил в дальний угол и попал впритирку со стойкой, а прыжок не помог киперу гостей спасти свою команду - 3:5. Хаял Алиев блокировал сейчас удар соперника, и мяч от ноги футболиста попал в штангу. На это израильтяне ответили шестым голом - после навеса с левого края Дин Дэвид сыграл головой, и мяч от рук голкипера все же влетел в сетку ворот команды из Азербайджана. 3:6, серия пенальти, где удачливее был «Сабах» - 3:2.