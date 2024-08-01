«Ноа» в следующем раунде благодаря 7:0 недельной давности

После 7:0 в первом матча армянский коллектив «Ноа» не мог не пройти «Слима Уондерерс». Вся острота была в первом тайме ответки. Самуэл пробил с линии штрафной после скидки от Вито Плута, но мяч в прыжке на угловой смог перевести голкипер гостей. Со штрафного попытался закрутить в дальний нижний угол Мартин Гамбош, но мяч смог отбить в красивом прыжке вратарь «Слимы», а дальше защитники подстраховали. Замыкал на линии вратарской в падении Плут после прострела с фланга от Адама Оверенда, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

0:0 сегодня, и дальше идет «Ноа». Следующий соперник - АЕК или «Интер Эскальдес».