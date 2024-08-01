«Тобол» повторно уступил «Санкт-Галлену»

После 1:4 на прошлой неделе от «Санкт-Галлена» у «Тобола» сегодня было мало шансов остаться в Лиге конференций.

После неудачного выноса защитника хозяев партнёры вывели к воротам Михайло Стевановича, который перебросил мяч через выскочившего навстречу вратаря, но направил сферу немного левее цели.

В начале второго тайма удар Стевановича с 23 метров пришёлся в перекладину. Хорди Кинтилья справа со штрафного навесил к воротам, мяч отскочил к Стевановичу, чей удар с 12 метров кипер парировал. Эссьен Эдедем у центрального круга сбил убегавшего в отрыв Феликса Мамбимби и получил вторую жёлтую карточку, «Тобол» остался в меньшинстве. Сразу же после прострела справа Стеванович сделал пас к воротам на Мустафу Сиссе, который с разворота точно пробил под перекладину - 0:1.

«Санкт-Галлен» прошел дальше.