«Полесье» попрощалось с еврокубками после первого раунда

На прошлой неделе «Полесье» дебютировало в еврокубках выездным поражением от «Олимпии», а на этой - попрощалось с Лигой конференций. Хотя начало было отличным, уже на первой минуте с передачи Александра Назаренко отличился Богдан Кушниренко. Гости очень быстро восстановили паритет после попытки Рауля Флоруча - 1:1. На 90-й минуте Иван Дурдов вырвал победу для «Олимпии». Команда из Житомира играла острее, но так и не смогла добиться приемлемого результата.
Протокол игры
|(1:0) Кушниренко Богдан1'
|11'Raul Florucz (1:1)
|90'Ivan Durdov (1:2)
Кудрик Олег•Лукас Тэйлор56' (Caua Paixao (56') •Чоботенко Сергей•Сарапий Эдуард•Михайличенко Богдан• 86'Таллиш Энрике68' (Козак Артём (68') •Кушниренко Богдан90' (Мустафаев Эмиль (90') •Крушиньский Борис56' (Artem Smolyakov (56') •Гуцуляк Алексей•Назаренко Александр•Бристрич Адмир68' (Будковский Филипп (68')
Видовшек Матевж•Силва Хорхе•Ратник Марцел•Мухамедбегович Ахмет•Суалеэ Давид•Доффо Агустин•Peter Agba90' (Thalisson (90') •Raul Florucz 62'70' (Брест Марко (70') •Лукас Педро64' (Ivan Durdov (64') •Бултам Реда64' (Пинту Диогу (64') •_Kojic D.64' (Мотика Неманья (64')
01 августа. Стадион "Пяст".
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