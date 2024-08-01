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«Полесье» попрощалось с еврокубками после первого раунда

01 Августа 2024 • 20:58 Комментировать
Полесье
1:2
Олимпия Любляна
окончен

На прошлой неделе «Полесье» дебютировало в еврокубках выездным поражением от «Олимпии», а на этой - попрощалось с Лигой конференций. Хотя начало было отличным, уже на первой минуте с передачи Александра Назаренко отличился Богдан Кушниренко. Гости очень быстро восстановили паритет после попытки Рауля Флоруча - 1:1. На 90-й минуте  Иван Дурдов вырвал победу для «Олимпии». Команда из Житомира играла острее, но так и не смогла добиться приемлемого результата.

Протокол игры  
Полесье1:2Олимпия Любляна
(1:0) Кушниренко Богдан1'  
  11'Raul Florucz (1:1)
  90'Ivan Durdov (1:2)
Кудрик ОлегЛукас Тэйлор 56' (Caua Paixao ( 56') Чоботенко СергейСарапий ЭдуардМихайличенко Богдан  86'Таллиш Энрике 68' (Козак Артём ( 68') Кушниренко Богдан 90' (Мустафаев Эмиль ( 90') Крушиньский Борис 56' (Artem Smolyakov ( 56') Гуцуляк АлексейНазаренко АлександрБристрич Адмир 68' (Будковский Филипп ( 68')
Запасные: Волынец ЕвгенийMatej MaticМайсурадзе ГеоргийViktor UliganetsVialle
Видовшек МатевжСилва ХорхеРатник МарцелМухамедбегович АхметСуалеэ ДавидДоффо АгустинPeter Agba 90' (Thalisson ( 90') Raul Florucz  62' 70' (Брест Марко ( 70') Лукас Педро 64' (Ivan Durdov ( 64') Бултам Реда 64' (Пинту Диогу ( 64') _Kojic D. 64' (Мотика Неманья ( 64')
Запасные: Ласицкас ЮстасРистич МаркоПинтол ДенисBenjika CacielNikola MotikaMateo AcimovicФинк Гай Любеж
01 августа. Стадион "Пяст".
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Евро-Футбол.Ру,
Олимпия Любляна Полесье

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