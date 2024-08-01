«Полесье» попрощалось с еврокубками после первого раунда

На прошлой неделе «Полесье» дебютировало в еврокубках выездным поражением от «Олимпии», а на этой - попрощалось с Лигой конференций. Хотя начало было отличным, уже на первой минуте с передачи Александра Назаренко отличился Богдан Кушниренко. Гости очень быстро восстановили паритет после попытки Рауля Флоруча - 1:1. На 90-й минуте Иван Дурдов вырвал победу для «Олимпии». Команда из Житомира играла острее, но так и не смогла добиться приемлемого результата.