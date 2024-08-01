«Ордабасы» в мегадраматичной борьбе прошёл «Дифферданж»

«Ордабасы» провёл ответный матч против «Дифферданжа». Команда из Люксембурга победила на прошлом неделе со счетом 1:0 и сегодня повела уже на второй минуте - Гийом Трани протащил мяч по центру и пробил по воротам, а снаряд после рикошета перелетел через голкипера - 0:1. На ровном месте Тео Брюско с левого фланга покатил мяч назад на вратаря крайне неудачно, бразилец пытался спасти команду в падении, но не смог выбить снаряд - нелепый автогол и 1:1.

Во втором тайме после навеса с левого фланга мяч заметался по штрафной гостей, Режиналдо прострелил вдоль ворот, а Асхат Тагыберген с нескольких метров поразил цель - 2:1. Сразу ответ гостей - Трани протащил мяч по центру и покатил правее на Жоржинью, который не стал входить в штрафную, а пробил в касание в ближний угол, а голкипер потерял ворота - 2:2. Трани со штрафного закручивал мяч в дальний верхний угол, однако перекладина оставила «Ордабасы» в игре. Жоржинью после передачи из глубины поля вышел на рандеву с голкипером, а тот спас «Ордабасы» в ближнем бою. Всеволод Садовский после прострела с левого края штрафной опередил защитника и бил с близкого расстояния, вратарь перевел мяч в штангу, но Всеволод сам же удачно сыграл на добивании - 3:2 и овертайм. Ловро Цвек завершил атаку «Ордабасы» дальним ударом - мяч попал в штангу ворот гостей.

На 105-й минуте пенальти в ворота гостей за фол Леандро Боржеса в своей штрафной против Шохбоза Умарова, еще и удаление защитника «Дифферданжа». Но Бауыржан Исламхан с точки пробил в штангу. Златан Шехович после передачи партнера ворвался в штрафную с левого края и пробил по воротам - мяч попал в перекладину и прошел выше створа. На последних минутах после навеса Сагадата Турсынбая с фланга Жоржинью сыграл рукой в верховой борьбе - 11-метровый. Уверенно реализовал пенальти Турсынбай, разводя мяч и вратаря по разным углам - 4:2. Контратаку в меньшинстве организовали гости, Густаво Симоэс покатил мяч на ход Жоржинью, тот ворвался в штрафную и пробил точно в угол - 4:3 и серия пенальти.

В перестрелке с 11 метров победили футболисты «Ордабасы» (4:3). Их следующий соперник - «Пюник».