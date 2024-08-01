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«Ордабасы» в мегадраматичной борьбе прошёл «Дифферданж»

01 Августа 2024 • 20:58 Комментировать
Ордабасы
4:3
Дифферданж

«Ордабасы» провёл ответный матч против «Дифферданжа». Команда из Люксембурга победила на прошлом неделе со счетом 1:0 и сегодня повела уже на второй минуте - Гийом Трани протащил мяч по центру и пробил по воротам, а снаряд после рикошета перелетел через голкипера - 0:1. На ровном месте Тео Брюско с левого фланга покатил мяч назад на вратаря крайне неудачно, бразилец пытался спасти команду в падении, но не смог выбить снаряд - нелепый автогол и 1:1.

Во втором тайме после навеса с левого фланга мяч заметался по штрафной гостей, Режиналдо прострелил вдоль ворот, а Асхат Тагыберген с нескольких метров поразил цель - 2:1. Сразу ответ гостей - Трани протащил мяч по центру и покатил правее на Жоржинью, который не стал входить в штрафную, а пробил в касание в ближний угол, а голкипер потерял ворота - 2:2. Трани со штрафного закручивал мяч в дальний верхний угол, однако перекладина оставила «Ордабасы» в игре. Жоржинью после передачи из глубины поля вышел на рандеву с голкипером, а тот спас «Ордабасы» в ближнем бою. Всеволод Садовский после прострела с левого края штрафной опередил защитника и бил с близкого расстояния, вратарь перевел мяч в штангу, но Всеволод сам же удачно сыграл на добивании - 3:2 и овертайм. Ловро Цвек завершил атаку «Ордабасы» дальним ударом - мяч попал в штангу ворот гостей.

На 105-й минуте пенальти в ворота гостей за фол Леандро Боржеса в своей штрафной против Шохбоза Умарова, еще и удаление защитника «Дифферданжа». Но Бауыржан Исламхан с точки пробил в штангу. Златан Шехович после передачи партнера ворвался в штрафную с левого края и пробил по воротам - мяч попал в перекладину и прошел выше створа. На последних минутах после навеса Сагадата Турсынбая с фланга Жоржинью сыграл рукой в верховой борьбе - 11-метровый. Уверенно реализовал пенальти Турсынбай, разводя мяч и вратаря по разным углам - 4:2. Контратаку в меньшинстве организовали гости, Густаво Симоэс покатил мяч на ход Жоржинью, тот ворвался в штрафную и пробил точно в угол - 4:3 и серия пенальти.

В перестрелке с 11 метров победили футболисты «Ордабасы» (4:3). Их следующий соперник - «Пюник».

Протокол игры  
Ордабасы

4:3

(пен. 4:3)

Дифферданж
  2'Трани Гийом (0:1)
(1:1) Брюско Тео24'  
(2:1) Тагыберген Асхат55'  
  59'Жоржинью Перейра (2:2)
(3:2) Садовский Всеволод82'  
(4:2) Турсынбай Сагадат117'  
  120'Жоржинью Перейра (4:3)
   
Шайзада БекханТовар Кристиан  118'Пластун Игорь  41'Ерланов Темирлан 81' (Турсынбай Сагадат ( 81'  90') Режиналдо 120' (Астанов Султанбек ( 120') Тагыберген Асхат 61' (Умаров Шохбоз ( 61') Цвек ЛовроШехович ЗлатанБеседин Артём 61' (Исламхан Бауыржан ( 61') Макаренко Евгений 78' (Садовский Всеволод ( 78') Дарбо Дембо 78' (Абикен Айбол ( 78')
Запасные: Жомартов АзаматЖарынбетов СаматФедин МаксимТунгышбаев ЕркебуланИгнатович Сергей
Фелипе V  105'Боржес Леандро  98'  105'Брюско ТеоД'Анцико КевинФранзони Жеффри  45' 78' (Лиша Гонсалу ( 78') Трани Гийом 106' (Беи Джанлука ( 106'  119') Силва Диогу 88' (Эль-Идрисси Адхам ( 88') Рош ЛюдовикРичелми  105'Андрада Федерико 75' (Густаво Симоэс ( 75') Жоржинью Перейра  116'
Запасные: Мартинш Фабиу IIБух АндреасКоэлью АлиссонДа Коста ЭванНибра Руй
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Евро-Футбол.Ру,
Дифферданж Ордабасы

Новости по матчу

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11:23
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ордабасы — Дифферданж Лиги конференций — 1 августа 2024
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