«Арарат-Армения» ещё раз обыграл «Зимбру»

После победы 3:0 на выезде над «Зимбру» «Арарат-Армения» повторно обыграл своего соперника по Лиге конференций. Ворвался в штрафную гостей Тентон Йенне и отдал поперек на Артура Серобяна, который скинул под удар Эрика Оканси, но тот с разворота зарядил точно в перекладину. Удалось открыть счёт в матче хозяевам, поймав соперника на контратаке - в центре поля отобрал мяч Оганес Арутюнян и тут же забросил вперед на Йенне, который оторвался от защитника и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот - 1:0. Пробивал низом из пределов штрафной Серобян после сольного прохода, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.

Во втором тайме пробивал головой из пределов штрафной Эммануэль Аларибе после навеса в исполнении Дениса Дедечко, но из-под перекладины сферу потащил вратарь «Арарата». Продавил соперника корпусом по флангу Джесси Джу и выдал низом в штрафную на Джастиса Оханджунву, который в касание пробил точно в ближний верхний угол ворот - 1:1. Ворвался в штрафную соперника на скорости Оканси, но его в прыжке на выходе сбил вратарь, и судья назначил пенальти. Снова армянская команда вышла вперед, уверенно реализовал пенальти Серобян, разведя голкипера и мяч по разным углам - 2:1. Выскакивал на ворота соперника Охаджунва после паса от Аларибе, но переиграть вратаря не удалось ему в ближнем бою.

На 88-й минуте на контратаке поймали соперника хозяева - протащил мяч к штрафной соперника Алексис Родригес и выдал поперечный пас на Хонатана Дуарте, который оторвался от соперника и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот - 3:1.

Следующий соперник «Арарата» - «Пушкаш-Академи».