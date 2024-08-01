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«Урарту» повторно проиграл «Банику»

01 Августа 2024 • 19:58 Комментировать
Урарту
0:2
Баник Острава
окончен

После 1:5 в первом матче Лиги конференций от «Баника» у «Урарту» было мало шансов на проход в следующий раунд, да и сегодня чехи снова доминировали.

На 22-й минуте проход по правому полуфлангу со смещением состоялся у Давида Бухты, и была сделана поперечная передача по линии вратарской площади, с угла вратарской её замкнул под перекладину Алмейда Эвертон - 0:1. Эвертон Алмейда пробил прямым ударом со штрафного низом из зоны левого инсайда в дальний угол, вратарь «Урарту» отразил мяч перед собой, и никому из игроков «Баника» совершить добивание не удалось. Момент после ошибки защитника гостей - острый удар производится с правого угла вратарской, и отразил его голкипер. Эвертон Алмейда подал угловой с левого фланга, и Матей Халуш беспрепятственно из пределов вратарской переправил мяч в ворота «Урарту» - 0:2. Артём Полярус слева на входе в чужую штрафную площадь убрал Яна Юрошку и зарядил над перекладиной, нет гола престижа.

0:2, «Урарту» снова проиграл «Банику».

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Урарту — Баник Лиги конференций — 1 августа 2024
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