«Астана» выбила молдавский «Милсами» из Лиги конференций

Казахстанский столичный клуб «Астана» продолжает выступление в Лиге конференций УЕФА. Вечером четверга коллектив дома принимал «Милсами» из Молдовы в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций и оформил минимальную победу в большинстве.

Единственным голом матча отметился Марин Томасов вскоре после начала второго тайма. Он отлично выбрал позицию в чужой штрафной и отправил головой мяч в ворота гостей после навеса. А спустя несколько минут игрок гостей Име Ндон получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В итоге «Астана» побеждает и с общим счётом 2:1 в паре идёт дальше в следующий квалификационный раунд. Там казахстанцы сыграют либо с хорватской «Риекой», либо с румынским «Корвинулом».