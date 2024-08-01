«Астана» выбила молдавский «Милсами» из Лиги конференций

Казахстанский столичный клуб «Астана» продолжает выступление в Лиге конференций УЕФА. Вечером четверга коллектив дома принимал «Милсами» из Молдовы в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций и оформил минимальную победу в большинстве.
Единственным голом матча отметился Марин Томасов вскоре после начала второго тайма. Он отлично выбрал позицию в чужой штрафной и отправил головой мяч в ворота гостей после навеса. А спустя несколько минут игрок гостей Име Ндон получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
В итоге «Астана» побеждает и с общим счётом 2:1 в паре идёт дальше в следующий квалификационный раунд. Там казахстанцы сыграют либо с хорватской «Риекой», либо с румынским «Корвинулом».
Протокол игры
|(1:0) Томасов Марин49'
Чондрич Йосип•Казуколовас Кипрас•Марочкин Александр•Аманович Алекса•Бартолец Карло•Эбонг Макс•Грипши Назми•Вороговский Ян•Томасов Марин90' (Аханону Ннамди (90') •Чарльз Джеффри65' (Каримов Рамазан (65') •Камара Усман I 44'
Чобан Михаил•Милич Александар II•Лупано Данни•Болохан Вадим•Хали Набиль•Ламбарский Игорь46' (Терехов Ярослав (46') •Амоуджи Витус61' (Лису Даниэль (61') • 70'Лучицэ Василе 20'61' (Антонюк Александр (61') •Камара Мамаду•Гынсарь Раду•Ндон Име 33' 55'
01 августа. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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