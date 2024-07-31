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«Сумгаит» не проиграл «Фехервару», но вылетел из Лиги конференций

31 Июля 2024 • 21:55 Комментировать
Фехервар
0:0
Сумгаит
окончен

После домашнего поражения от «Фехервара» (1:2) в матче Лиги конференций «Сумгаиту» нужно было побеждать на выезде. Но все же венгры и сегодня выглядели сильнее. Моменты же можно пересчитать на пальцах одной руки.

В начале игры Никола Серафимов после навеса с углового вылетел на мяч и пробил с линии вратарской, однако снаряд пролетел рядом со штангой. Сразу после перерыва после навеса с правого фланга один из игроков гостей скинул мяч вдоль ворот, а Никола Вуйнович пробил в падении головой, однако голкипер хозяев спас свои ворота. Тут же ответ - Тобиас Кристенсен со штрафного закрутил мяч поверх стенки в ближний угол - перекладина спасла ворота гостей.

Ничья 0:0 устроила «Фехервар», а «Сумгаит» попрощался с еврокубками.

Протокол игры  
Фехервар0:0Сумгаит
Тот Балаж IIМельник Богдан  63'Хусти Андраш 68' (Ларсен Каспер ( 68') Серафимов НиколаШен СаболчЧонгваи АронКатона Матьяш 58' (Ковач Матиаш ( 58') Кристенсен Тобиас 82' (Омингер Герге ( 82') Беди Бенце  54'Стефанелли Николас 46' (Петё Милан ( 46') Ковач Патрик 46' (Градишар Нейч ( 46')
Запасные: Ковач БенцеВеселинов ДаниэлДала МартинСимут МариоБенце Бабош
Дженетов МехтиМурадов РовланМустафаев Вугар 90' (Джахангиров Угур ( 90') Бадалов ЭльвинРадович Славиша  45'Ресабала Хордан 90' (Мосси Тресор ( 90') Медейрос ФернандоАбдуллазаде СабухиКехат РойВуйнович Никола  88'Садыхов Рахим
Запасные: Гулиев КямранАхмадзада НихадАгамалиев МурадФарзуллаев ХаялМурадли Санан
31 июля. Стадион "Sostoi Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
Сумгаит фехервар

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30 Июля
14:46
Ставка и прогноз на матч Фехевар — Сумгаит Лиги конференций УЕФА — 31 июля 2024
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