«Сумгаит» не проиграл «Фехервару», но вылетел из Лиги конференций

После домашнего поражения от «Фехервара» (1:2) в матче Лиги конференций «Сумгаиту» нужно было побеждать на выезде. Но все же венгры и сегодня выглядели сильнее. Моменты же можно пересчитать на пальцах одной руки.

В начале игры Никола Серафимов после навеса с углового вылетел на мяч и пробил с линии вратарской, однако снаряд пролетел рядом со штангой. Сразу после перерыва после навеса с правого фланга один из игроков гостей скинул мяч вдоль ворот, а Никола Вуйнович пробил в падении головой, однако голкипер хозяев спас свои ворота. Тут же ответ - Тобиас Кристенсен со штрафного закрутил мяч поверх стенки в ближний угол - перекладина спасла ворота гостей.

Ничья 0:0 устроила «Фехервар», а «Сумгаит» попрощался с еврокубками.