«Сумгаит» не проиграл «Фехервару», но вылетел из Лиги конференций

После домашнего поражения от «Фехервара» (1:2) в матче Лиги конференций «Сумгаиту» нужно было побеждать на выезде. Но все же венгры и сегодня выглядели сильнее. Моменты же можно пересчитать на пальцах одной руки.
В начале игры Никола Серафимов после навеса с углового вылетел на мяч и пробил с линии вратарской, однако снаряд пролетел рядом со штангой. Сразу после перерыва после навеса с правого фланга один из игроков гостей скинул мяч вдоль ворот, а Никола Вуйнович пробил в падении головой, однако голкипер хозяев спас свои ворота. Тут же ответ - Тобиас Кристенсен со штрафного закрутил мяч поверх стенки в ближний угол - перекладина спасла ворота гостей.
Ничья 0:0 устроила «Фехервар», а «Сумгаит» попрощался с еврокубками.
Протокол игры
Тот Балаж II•Мельник Богдан• 63'Хусти Андраш68' (Ларсен Каспер (68') •Серафимов Никола•Шен Саболч•Чонгваи Арон•Катона Матьяш58' (Ковач Матиаш (58') •Кристенсен Тобиас82' (Омингер Герге (82') •Беди Бенце• 54'Стефанелли Николас46' (Петё Милан (46') •Ковач Патрик46' (Градишар Нейч (46')
Дженетов Мехти•Мурадов Ровлан•Мустафаев Вугар90' (Джахангиров Угур (90') •Бадалов Эльвин•Радович Славиша• 45'Ресабала Хордан90' (Мосси Тресор (90') •Медейрос Фернандо•Абдуллазаде Сабухи•Кехат Рой•Вуйнович Никола• 88'Садыхов Рахим
31 июля. Стадион "Sostoi Stadion".
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