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«Пюник» на последней минуте прошёл македонского соперника

30 Июля 2024 • 21:07 Комментировать
Пюник
3:1
Струга Трим-Лум

«Пюник» и македонская «Струга» сражались за выход в третий раунд квалификации Лиги конференций. Армяне на прошлой неделе уступили 1:2 и сегодня пытались быстро решить задачу. Уже на 16-й минуте Лукас Виллела на правом фланге прошёл соперника, прострелил в район 11-метровой отметки на Сержа Дебле, который хладнокровно принял мяч, убрав на замахе оппонента, после чего ударом низом пробил вратаря - 1:0. После навеса с левого фланга Дебле пробил головой с отскоком от газона, но голкипер каким-то чудом сумел спасти свою команду. В первой контратаке «Струги» в этом матче Бесарт Ибраими пробил с подбора под перекладину, но кипер среагировал и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. На 45-й минуте с правого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади на Джеймса, который выполнил аккуратную скидку головой в район 11-метровой отметки, откуда Михаил Коваленко в касание вколотил мяч в сетку ворот. И сразу ответка - защитник «Пюника» обрезался в центре поля, пошёл пас на Ибраими, который ворвался в штрафную площадку по левому краю и чётко пробил в дальний нижний угол ворот - 2:1.

После перерыва пошел совсем другой футбол, никто не хотел просто так рисковать, что сказалось на количестве моментов. На шестой компенсированной минуте Лукас Виллела с дальней дистанции пробил по воротам, голкипер парировал мяч перед собой, после чего Коваленко сработал на добивании - 3:1.

«Пюник» прошел дальше и сыграет с «Дифферджанжем» или «Ордабасы».

Протокол игры  
Пюник3:1Струга Трим-Лум
(1:0) Дебле Серж16'  
  45'Ибраими Бесарт (2:1)
(2:0) Коваленко Михаил Вадимович45'  
(3:1) Коваленко Михаил Вадимович90'  
Авакян ХенриДебле Серж  27' 63' (Агдон ( 63') Кочук Евгений 72' (Удо Соломон ( 72') Джеймс  82'Майя Мартим  2'Алемао 72' (Давидян Давид ( 72') Отубанджо Юсуф 90' (Григорян Артак ( 90') Виллела Лукас  31'Жуниньо IIКоваленко Михаил ВадимовичВосканян Тарон 46' (Братков Антон ( 46')
Запасные: Карабальо ХосеАлекян ПетросПаредеш ЖоауБучнев СтаниславОганесян АрманМалакян ЭдгарМикаэлян Сергей
Дуймович ФилипСпировски Стефан 29' (Илиевски Боян ( 29') Радич СаваКриваньева БесартВлайкович НиколаРистевски Кирче  10' 64' (Воша Арби ( 64') Укпа Хоган 46' (Радески Марьян ( 46') Касами Ард  77'Ибраими Бесарт  71'Шабани БуньяминОланреваджу Кехинде 82' (Малески Християн ( 82')
Запасные: Такахара МасаакиСтевковски ХристиянКомпаоре БассируТаири ФлямурМирселоски Раиф
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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Струга Трим-Лум

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Пюник — Струга Лиги конференций УЕФА — 30 июля 2024
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