«Пюник» на последней минуте прошёл македонского соперника

«Пюник» и македонская «Струга» сражались за выход в третий раунд квалификации Лиги конференций. Армяне на прошлой неделе уступили 1:2 и сегодня пытались быстро решить задачу. Уже на 16-й минуте Лукас Виллела на правом фланге прошёл соперника, прострелил в район 11-метровой отметки на Сержа Дебле, который хладнокровно принял мяч, убрав на замахе оппонента, после чего ударом низом пробил вратаря - 1:0. После навеса с левого фланга Дебле пробил головой с отскоком от газона, но голкипер каким-то чудом сумел спасти свою команду. В первой контратаке «Струги» в этом матче Бесарт Ибраими пробил с подбора под перекладину, но кипер среагировал и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. На 45-й минуте с правого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади на Джеймса, который выполнил аккуратную скидку головой в район 11-метровой отметки, откуда Михаил Коваленко в касание вколотил мяч в сетку ворот. И сразу ответка - защитник «Пюника» обрезался в центре поля, пошёл пас на Ибраими, который ворвался в штрафную площадку по левому краю и чётко пробил в дальний нижний угол ворот - 2:1.

После перерыва пошел совсем другой футбол, никто не хотел просто так рисковать, что сказалось на количестве моментов. На шестой компенсированной минуте Лукас Виллела с дальней дистанции пробил по воротам, голкипер парировал мяч перед собой, после чего Коваленко сработал на добивании - 3:1.

«Пюник» прошел дальше и сыграет с «Дифферджанжем» или «Ордабасы».