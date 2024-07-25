«Тобол» разгромно уступил «Санкт-Галлену»

«Тобол» не смог порадовать своих болельщиков в матче второго раунда отбора Лиги конференций. Казахстанский коллектив уступил на выезде «Санкт-Галлену», хотя и открыл счет. В середине первого тайма Игор Иванович справа пошёл в штрафную площадь, обыгрался с партнёром и прострелил к дальней штанге, мяч попал в защитника и залетел в угол ворот - 0:1. Хозяева быстро отыгрались с углового - Кристиан Витциг слева навесил к воротам, где Михайло Стеванович головой переправил мяч в сетку. Вскоре быструю атаку правым флангом провели хозяева. Исаак Шмидт ворвался в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Чадраку Аколо оставалось закатить мяч в незащищённый никем угол ворот - 2:1. На 77-й минуте Феликс Мамбимби справа прорвался к воротам, откатил мяч на Бастьена Тома, который с острого угла пробил низом мимо голкипера - 3:1. На 90-й минуте настоящий штурм ворот гостей, и Фалльци после углового выиграл воздух, после чего отправил мяч в сетку - 4:1.

Через неделю «Тоболу» нужно как минимум громить соперника, чтобы пройти дальше.