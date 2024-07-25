Армянский «Ноа» повторил рекорд Лиги конференций

Вечером четверга армянский «Ноа» смог разгромить мальтийский клуб «Слима Уондерерс» в рамках квалификации Лиги конференций с неприличным счётом – 7:0.

Отметим тот факт, что в минувшей игре был повторён рекорд Лиги конференций УЕФА. Так, «Ноа» повторил рекорд по самой большой разнице в победном матче – в семь мячей. Ранее такой разницей в победных матчах отмечались пражская «Славия», нидерландский «АЗ Алкмаар» и латвийская «Валмиера».

Больше подробностей о матче мы писали здесь. Отметим, что это был только первый поединок в паре, команды ждёт ещё и ответная игра, которая пройдёт через неделю.