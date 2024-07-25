«Неман» отбил все атаки «ЧФР Клужа»

«ЧФР Клуж» и «Неман» провели первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций. Что одни, что другие не впечатлили, и нулевая ничья стала закономерным результатом встречи. В первом тайме моменты отсутствовали, а на 50-й минуте Сергей Карпович попал в перекладину, перебрасывая мяч через кипера, однако у форварда «Немана» зафиксирован офсайд. Меритон Кореница ворвался в штрафную гостей, обыграл вратаря и оказался на газоне после контакта с ним, но чуть раньше у форвард «ЧФР Клуж» случилось положение вне игры.

Неплохой пас Кореницы едва не привел к выходу Петера Михаэля один на один с голкипером, но у форварда «ЧФР Клуж» был зафиксирован офсайд.

0:0, все решится через неделю.