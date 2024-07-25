«Неман» отбил все атаки «ЧФР Клужа»

«ЧФР Клуж» и «Неман» провели первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций. Что одни, что другие не впечатлили, и нулевая ничья стала закономерным результатом встречи. В первом тайме моменты отсутствовали, а на 50-й минуте Сергей Карпович попал в перекладину, перебрасывая мяч через кипера, однако у форварда «Немана» зафиксирован офсайд. Меритон Кореница ворвался в штрафную гостей, обыграл вратаря и оказался на газоне после контакта с ним, но чуть раньше у форвард «ЧФР Клуж» случилось положение вне игры.
Неплохой пас Кореницы едва не привел к выходу Петера Михаэля один на один с голкипером, но у форварда «ЧФР Клуж» был зафиксирован офсайд.
0:0, все решится через неделю.
Протокол игры
Сава Рэзван•Могос Василе•Бобен Матия•Илие Матей•Камора Мауру•Кейта Абдул-Кадер•Мухар Карло81' (Паун-Александру Константин (81') •Тахцидис Панайотис•Дяк Чиприан64' (Нкололо Бени (64') •Бирлигея Даниэль64' (Михаэль Петер (64') •Мохаммед Камара46' (Кореница Меритон (46')
Белов Максим•Васильев Андрей84' (Кравцов Максим (84') •Садовничий Иван• 62'Пархоменко Егор•Пантя Юрий•Якимов Андрей65' (Евдокимов Олег (65') •Козлов Михаил Михайлович•Карпович Сергей•Зубович Егор84' (Кухарчик Илья (84') •Алыкулов Гулжигит•Гвет Леонард 36'65' (Савицкий Павел (65')
25 июля. Стадион "Константин Рэдулеску".
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