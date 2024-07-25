«Сабах» устроил разгром «Маккаби» из Хайфы

Подошёл к концу первый матч второго квалифай-раунда Лиги конференций между «Маккаби» из Хайфы и «Сабахом». Коллектив из Азербайджана не так часто контролировал мяч, но атаковал точно острее противника. Нули продержались на протяжении часа, после чего номинальные гости начали забивать.

Намик Алескеров осуществил подачу с левого фланга со штрафного, а Павол Шафранко выиграл верховую борьбу примерно на линии вратарской в районе ближней штанги и переправил мяч в сетку - 0:1. Сместился Джесс Секидика с правой стороны к центру и с 16 метров удачно низом пробил в ближний угол - 0:2. В касание Хаял Алиев красиво подкинул мяч в дальний угол с левого полуфланга после короткой передачи из центра, защитник подкатывался бесполезно, мяч перелетел через него - 0:3.

«Сабах» разгромно победил, но соперник наверняка поборется в ответной встрече.