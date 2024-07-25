«Урарту» без шансов проиграл «Банику»

«Урарту» из Армении гостил у «Баника» в матче квалификации Лиги конференций и ничего не смог противопоставить мощной атаке соперника. Чешская команда уже в середине первого тайма забила три гол подряд и уже не упустила перевес. На 62-й минуте счет стал 4:0, а в концовке гости остались вдесятером и пропустили с пенальти. Лишь на 90-й минуте гол престижа забил Геворг Тарахчян.

«Баник» имеет отличные шансы на выход в следующий раунд после победы со счетом 5:1.