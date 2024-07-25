«Урарту» без шансов проиграл «Банику»

«Урарту» из Армении гостил у «Баника» в матче квалификации Лиги конференций и ничего не смог противопоставить мощной атаке соперника. Чешская команда уже в середине первого тайма забила три гол подряд и уже не упустила перевес. На 62-й минуте счет стал 4:0, а в концовке гости остались вдесятером и пропустили с пенальти. Лишь на 90-й минуте гол престижа забил Геворг Тарахчян.
«Баник» имеет отличные шансы на выход в следующий раунд после победы со счетом 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Алмейда Эвертон15'
|(2:0) Jiri Boula22'
|(3:0) Бухта Давид26'
|(4:0) Прекоп Эрик62'
|(5:0) Клима Иржи82'
|90'Тарахчян Геворг (5:1)
Маркович Якуб•Юрошка Ян•Фрыдрых Михал•Поезны Карел•Кпозо Патрик•Jiri Boula•Бухта Давид73' (Хольцер Даниель (73') •Риго Томаш66' (Клима Иржи (66') •Кубала Филип66' (Abdoullahi Tanko (66') •Алмейда Эвертон73' (Руснак Матуш (73') •Прекоп Эрик66' (Matej Sin (66') 89'
Казарян Айк II•Симонян Эрик• 81'Казарян Арман•Пилоян Эрик•Айзек Барри87' (Мелконян Карен (87') •Агасарян Нарек• 29'Маргарян Жирайр• 78'Абу Аюб64' (Тарахчян Геворг (64') •Полярус Артём64' (Гилмор Лукман (64') •Мирзоян Микаель•Мовсесян Эдгар64' (Арутюнян Давид (64'Айвазян Харитон83')
Запасные: Мкртчян Сергей•Сабуа Леон•Мишиев Александр•Мкртчян Алик
25 июля. Стадион "Местски - Витковице Арена".
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