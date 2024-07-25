«Олимпия» испортила «Полесью» еврокубковый дебют

Житомирское «Полесье» в четверг дебютировало в еврокубках, проведя на выезде матч с «Олимпией» из Любляны. Первый тайм был малособытийным и в основном прошел в борьбе. После перерыва лучше выглядели словенцы, им также удалось повести в счете на 56-й минуте стараниями Рауля Флоруча. В одной из последних атак Диогу Пинто удвоил перевес хозяев.
2:0, всё решится в ответном поединке.
Протокол игры
|(1:0) Raul Florucz56'
|(2:0) Пинту Диогу90'
Видовшек Матевж•Силва Хорхе 31'80' (Ivan Durdov (80') •Ратник Марцел•Мухамедбегович Ахмет•Суалеэ Давид•Доффо Агустин•Peter Agba•Raul Florucz63' (Пинту Диогу (63') •Бултам Реда80' (Ласицкас Юстас (80') •Лукас Педро80' (Брест Марко (80') •_Kojic D. 33'60' (Мотика Неманья (60')
Волынец Евгений•Майсурадзе Георгий 49'58' (Козак Артём (58') •Чоботенко Сергей•Сарапий Эдуард• 25'Михайличенко Богдан•Таллиш Энрике•Крушиньский Борис• 87'Гуцуляк Алексей68' (Caua Paixao (68') •Мустафаев Эмиль58' (Лукас Тэйлор (58') •Назаренко Александр•Будковский Филипп 31'61' (Бристрич Адмир (61')
25 июля. Стадион "Стожице" (Любляна).
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