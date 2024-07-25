«Олимпия» испортила «Полесью» еврокубковый дебют

Житомирское «Полесье» в четверг дебютировало в еврокубках, проведя на выезде матч с «Олимпией» из Любляны. Первый тайм был малособытийным и в основном прошел в борьбе. После перерыва лучше выглядели словенцы, им также удалось повести в счете на 56-й минуте стараниями Рауля Флоруча. В одной из последних атак Диогу Пинто удвоил перевес хозяев.

2:0, всё решится в ответном поединке.