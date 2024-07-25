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«Арарат-Армения» поиздевался над обороной «Зимбру»

25 Июля 2024 • 21:42 Комментировать
Зимбру
0:3
Арарат-Армения
окончен

Армянский «Арарат» сделал шаг к выходу в третий раз квалификации Лиги конференций, закономерно одолев на выезде «Зимбру». В середине первого тайма Алексис Родригес в чужой штрафной упал на газон - пенальти. Классно в правый от себя угол пробил Артур Серобян, остался по центру голкипер и не смог выручить свой коллектив в этой ситуации - 0:1. В середине второй половины Родригес вышел на ударную позицию слева и нанес плотный удар по воротам соперника, но направил мяч чуть выше перекладины. На 74-й минуте справа Эрик Оканси получил мяч, после чего нанес удар в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой. Молдаване могли вернуться в игру - получил Джастис Охаджунва мяч на чужой половине поля, ушел к воротам, переиграл голкипера и покатил сферу в сторону цели, а мяч рядом с левой стойкой просвистел. Все вопросы в концовке снял всё тот же Оканси, полузащитник получил мяч на левом краю штрафной и прицельно нанес удар в дальний угол - 0:3.

«Арарат» разгромно победил, впереди домашний матч.

Протокол игры  
Зимбру0:3Арарат-Армения
  23'Серобян Артур (0:1)
  74'Оканси Эрик (0:2)
  89'Оканси Эрик (0:3)
Чеботарь НиколайРазгонюк АртёмДедечко Денис 46' (Сумах Ибраима ( 46') Самаке Али  45'Кожокарь Серафим  39' 55' (Ковали Никита ( 55') Джу Джесси  22'Пальинья Жуан 46' (Нга Седрик ( 46') Ихекуна Максимилиан 70' (Пегза Фабиан ( 70') Битка ШтефанАларибе Эммануэль 46' (Райляну Влад ( 46') Охаджунва Джастис
Запасные: Морозан МихайБургиу ШтефанСараин СтаниславРаду ЛучианТухар ЧипрьянАгачи Юлиан-СебастьянШтефан Михаил
Бегларян АрсенОганесян КамоХулио ХуниорКейруш ЖоауГригорян Эдгар  82'Арутюнян Оганес 68' (Лахни Алвун Тера ( 68') Обиеро Амос Нонди 75' (Мурадян Карен ( 75') Амбарцумян Армен 85' (Айвазян Мишель ( 85') Серобян Артур 75' (Дуарте Хонатан ( 75') Родригес Алексис  31' 68' (Оканси Эрик ( 68') Йенне Тентон
Запасные: Хакобян ХакобПавловец АлександрГбомаду МэтьюПетросян ДавидКучер ДаниилМанасян РафаэльАлавердян Нарек
25 июля. Стадион "Зимбру".
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Евро-Футбол.Ру,
Зимбру Арарат-Армения

Новости по матчу

24 Июля
20:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Зимбру — Арарат-Армения Лиги конференций — 25 июля 2024
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