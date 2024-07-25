«Арарат-Армения» поиздевался над обороной «Зимбру»

Армянский «Арарат» сделал шаг к выходу в третий раз квалификации Лиги конференций, закономерно одолев на выезде «Зимбру». В середине первого тайма Алексис Родригес в чужой штрафной упал на газон - пенальти. Классно в правый от себя угол пробил Артур Серобян, остался по центру голкипер и не смог выручить свой коллектив в этой ситуации - 0:1. В середине второй половины Родригес вышел на ударную позицию слева и нанес плотный удар по воротам соперника, но направил мяч чуть выше перекладины. На 74-й минуте справа Эрик Оканси получил мяч, после чего нанес удар в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой. Молдаване могли вернуться в игру - получил Джастис Охаджунва мяч на чужой половине поля, ушел к воротам, переиграл голкипера и покатил сферу в сторону цели, а мяч рядом с левой стойкой просвистел. Все вопросы в концовке снял всё тот же Оканси, полузащитник получил мяч на левом краю штрафной и прицельно нанес удар в дальний угол - 0:3.

«Арарат» разгромно победил, впереди домашний матч.