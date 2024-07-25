«Зиря» забила 4 мяча в ворота ДАКа

Азербайджанская «Зиря» сделала серьёзную заявку на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций, разгромив словацкий ДАК. Гости лишь дважды пробили по воротам, а соперник демонстрировал чудеса реализации - каждый второй удар становился голевым. Примечательно, что они шли дуплетами с интервалом в две минуты в конце первого тайма и начале второго. Рафаэль Утциг дал старт разгрому, после чего отличился Мартинс Джуниор. После 15-минутной паузы Давит Волков оформил дубль - 4:0. Ответная игра состоится через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Утциг Рафаэль29'
|(2:0) Мартинс Джуниор31'
|(3:0) Волков Давит51'
|(4:0) Волков Давит53'
Силва Тьяго•Алиев Гисмат•Муцинзи Анге•Руан III•Мартинс Джуниор59' (Гаджиев Гаджиага (59') •Зебли Дезире Пьер59' (Ахмедзаде Рустам (59') •Нуриев Джейхун79' (Исаев Магсад (79') •Ибрахимли Исмаил•Ибрагим Джибрилла86' (Байрамов Фуад (86') •Волков Давит•Утциг Рафаэль79' (Кулиев Эльдар (79')
Попович Александар•Mark Csinger15' (Каша Филип (15') •Качараба Тарас•Брунетти Матеус•Мендес Алехандро54' (Япи Ромарик (54') •Рамадан Аммар54' (Байо Махмуду (54') •Димун Милан54' (Бернат Ян (54') •Milan Vitalis•Андзуана Иоан•Труса Матей66' (Алмаши Ладислав (66') •Реджич Дамир 26'
25 июля. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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