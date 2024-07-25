«Зиря» забила 4 мяча в ворота ДАКа

Азербайджанская «Зиря» сделала серьёзную заявку на выход в третий отборочный раунд Лиги конференций, разгромив словацкий ДАК. Гости лишь дважды пробили по воротам, а соперник демонстрировал чудеса реализации - каждый второй удар становился голевым. Примечательно, что они шли дуплетами с интервалом в две минуты в конце первого тайма и начале второго. Рафаэль Утциг дал старт разгрому, после чего отличился Мартинс Джуниор. После 15-минутной паузы Давит Волков оформил дубль - 4:0. Ответная игра состоится через неделю.