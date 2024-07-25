Удаление помешало «Сумгаиту» удачно сыграть против венгров

В Лиге конференций «Сумгаит» играл против «Фехервара» и поначалу выглядел неплохо, но всё изменилось после удаления.

На 20-й минуте у хозяев подача от углового флага, оборона вынесла мяч на Сабухи Абдуллазаде, который с 20 метров с лёта точно пробил в правый угол - 1:0. У соперника Нейч Градишар справа выскочил к воротам, но с восьми метров пробил выше перекладины. На 32-й минуте Мурад Хачаев в центральном круге ударил локтем по голове Градишара и получил жёлтую карточку, которая оказалась для него второй в матче. Еще до перерыва Саболч Шен слева отправил вперёд Бенце Беди, чей навес к воротам точным ударом головой завершил Тобиас Кристенсен - 1:1.

Только-только возобновилась игра, как Милан Петё слева вывел к воротам Беди, который с восьми метров пробил в ближнюю штангу. Еще атака гостей, Матьяш Катона слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Чобо Шпондлер головой пробил в противоход вратарю - 1:2. В концовке Кристенсен с двадцати пяти метров пробил в левую штангу.

«Сумгаит» уступил, но сохраняет шансы на третий квалифай-раунд.