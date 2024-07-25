«Астана» на 90-й минуте упустила победу над «Милсами»

«Милсами» и «Астана» в упорной борьбе провели первый матч второго квалифай-раунда Лиги конференций. На 30-й минуте со штрафного Марин Томасов навесил на линию вратарской, где пробил головой Джеффри Чарльз, отбил перед собой голкипер, но все тот же Чарльз протолкнул сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. В конце тайма после ошибки защитников перехватил снаряд на чужой половине поля Усман Камара и выскочил на ворота, но пробил точно в голкипера «Милсами», который лежа справился еще и с добиванием все того же Камара в упор.

На 57-й минуте очередной момент гостей стал результативным. От правого фланга навесил Томасов, на лицевой линии выиграл Камара верх и головой сбросил назад на Назми Грипши, а тот в падении с лета пробил точно в ближний нижний угол - 0:1. В концовке со штрафного на силу пробил по воротам Томасов, отбил голкипер в сторону, но на добивании Барнс Осей отправил сферу в сетку, вот только гол был отменен из-за офсайда. Удалось сравнять счёт хозяевам на 90-й минуте. С угла поля навесил Дану Спатару на ближнюю штангу, куда ворвался на скорости Данни Лупано, выиграл борьбу у соперника и головой вколотил снаряд точно под перекладину - 1:1.

«Астана» упустила верную победу, но считается фаворитом в ответной встрече.