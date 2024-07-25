«Ноа» забила 7 мячей в ворота мальтийцев

Во втором отборочном раунде Лиги конференций встретились «Ноа» из Еревана и мальтийский коллектив «Слима Уондерерс». У хозяев был гигантский перевес, который превратился в град голов.

На 19-й минуте был открыт счет - получил Виргиль Пинсон мяч на линии штрафной, сместился в центр и пробил в дальний угол, а сфера влетела впритирку со стойкой - 1:0. Гонсало отобрал мяч у соперника, Гор Манвелян после отскока сделал передачу на Гонсало, и последний вторым касанием направил мяч в правый угол - 2:0. Виргиль на левом фланге получил мяч, подал его на дальнюю штангу, откуда в касание прицельно стрельнул Грегори - 3:0 к перерыву.

На 56-й минуте снова обрезка гостей в обороне, в центре штрафной мяч пришел к Грегори, и тот в касание покатил его в цель - 4:0. Эральдо Синари получил мяч на подступах к чужой штрафной, вошел в нее и нанес выстрел по воротам, голкипер проспал момент удара и не дотянулся до мяча - 5:0. Еще атака, Эральдо справа в чужой штрафной встретился с мячом, пробил по воротам, но попал в ногу защитнику, а рикошет получился результативным - 6:0. В самой концовке ошиблись с выносом мяча гости, мяч прилетел к Элдеру, который с близкого расстояния расстрелял ворота соперника - 7:0.

Ответный поединок - формальность.