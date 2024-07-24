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«Пюник» проиграл в Северной Македонии

24 Июля 2024 • 19:58 Комментировать
Струга Трим-Лум
2:1
Пюник
окончен

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Пюник» отправился в гости к «Струге» из Северной Македонии. Уже в дебюте обокрал соперника в чужой штрафной Кехинде Оланреваджу, после чего получил по ногам от Сергея Вакуленко. Судья назначил пенальти. Уверенно реализовал пенальти Бесарт Ибраими, пробив в левый от себя верхний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону - 1:0. В середине тайма уже Оланреваджу сфолил на Вакуленко - 11-метровый. На силу пробил в дальний верхний угол Лукас Виллела, как ни старался голкипер, но дотянуться до мяча не удалось ему - 1:1.

На 60-й минуте в грубейшем подкате Вакуленко на фланге заехал по колену сопернику, судья тут же показал нарушителю прямую красную карточку. Сместился с фланга к центру Масааки Такахара и пробил в дальний верхний угол, но на этот раз гостей от гола спасла штанга. После затяжной атаки «Струги» неожиданно с дальней дистанции пробил Спировски, и мяч по невероятной траектории влетел точно в ближнюю девятку - 2:1.

Всё решится в ответном матче.

Протокол игры  
Струга Трим-Лум2:1Пюник
(1:0) Ибраими Бесарт8'  
  23'Виллела Лукас (1:1)
(2:1) Спировски Стефан73'  
Дуймович ФилипВлайкович Никола 67' (Компаоре Бассиру ( 67') Радич СаваКриваньева БесартРистевски КирчеЕвтовски Стефан  85'Спировски Стефан  74'Шабани БуньяминРадески Марьян 67' (Такахара Масааки ( 67') Оланреваджу Кехинде  21' 84' (Укпа Хоган ( 84') Ибраими Бесарт
Запасные: Стевковски ХристиянВоша АрбиКасами АрдИлиевски БоянТаири ФлямурМирселоски РаифМалески Християн
Авакян ХенриАлемаоВосканян ТаронВакуленко Сергей  60'Жуниньо IIВиллела ЛукасМайя Мартим  29' 90' (Григорян Артак ( 90') ДжеймсДавидян Давид 68' (Удо Соломон ( 68') Агдон 68' (Паредеш Жоау ( 68') Карабальо Хосе 62' (Коваленко Михаил Вадимович ( 62')
Запасные: Кочук ЕвгенийДебле СержОтубанджо ЮсуфАлекян ПетросБучнев СтаниславОганесян АрманМалакян ЭдгарМикаэлян Сергей
24 июля. Стадион "Билянини Извори".
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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Струга Трим-Лум

Новости по матчу

23 Июля
20:22
Ставка и прогноз на матч Струга — Пюник Лиги конференций — 24 июля 2024
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