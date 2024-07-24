«Пюник» проиграл в Северной Македонии

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Пюник» отправился в гости к «Струге» из Северной Македонии. Уже в дебюте обокрал соперника в чужой штрафной Кехинде Оланреваджу, после чего получил по ногам от Сергея Вакуленко. Судья назначил пенальти. Уверенно реализовал пенальти Бесарт Ибраими, пробив в левый от себя верхний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону - 1:0. В середине тайма уже Оланреваджу сфолил на Вакуленко - 11-метровый. На силу пробил в дальний верхний угол Лукас Виллела, как ни старался голкипер, но дотянуться до мяча не удалось ему - 1:1.

На 60-й минуте в грубейшем подкате Вакуленко на фланге заехал по колену сопернику, судья тут же показал нарушителю прямую красную карточку. Сместился с фланга к центру Масааки Такахара и пробил в дальний верхний угол, но на этот раз гостей от гола спасла штанга. После затяжной атаки «Струги» неожиданно с дальней дистанции пробил Спировски, и мяч по невероятной траектории влетел точно в ближнюю девятку - 2:1.

Всё решится в ответном матче.