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Лига конференций

«Ордабасы» проиграл сопернику из Люксембурга

23 Июля 2024 • 22:02 Комментировать
Дифферданж
1:0
Ордабасы
окончен

После вылета из отборочного турнира Лиги чемпионов «Ордабасы» гостил у соперника по Лиге конференций, «Дифферданжа» из Люксембурга. В этой более-менее равной игре моментов было немного и только до перерыва. В дебюте Ричелми с левого края штрафной пробивал по воротам соперника, но мяч полетел чуть правее цели, и голкипер гостей в прыжке на всякий случай контролировал ситуацию в рамке. Диогу Силва справа получил мяч, продвинулся к линии штрафной и пробил в дальний угол. Мяч просвистел рядом со стойкой ворот «Ордабасы». И все же хозяева повели - Гийом Трани с дальней дистанции по воротам соперника нанес выстрел, мяч ударился в перекладину и вылетел в поле, а Жоржинью в касание переправил мяч в ворота, сыграв головой - 1:0.

В итоге минимальный перевес «Дифферданжа».

Протокол игры  
Дифферданж1:0Ордабасы
(1:0) Жоржинью Перейра37'  
Фелипе VД'Анцико КевинБрюско ТеоБоржес ЛеандроФранзони ЖеффриРош ЛюдовикТрани Гийом 90' (Беи Джанлука ( 90') Силва ДиогуРичелми  34'Андрада Федерико 78' (Густаво Симоэс ( 78') Жоржинью Перейра 89' (Бух Андреас ( 89')
Запасные: Мартинш Фабиу IIМендеш Педру VКоэлью АлиссонДа Коста ЭванРибейру ПаулуНибра РуйСоуза АфонсуЛиша Гонсалу
Игнатович СергейПластун ИгорьМалый Сергей  70'Ерланов Темирлан  68'Астанов Султанбек 46' (Режиналдо ( 46') Тагыберген Асхат 79' (Тунгышбаев Еркебулан ( 79'  82') Макаренко Евгений  14'Суюмбаев Гафуржан  82'Умаров Шохбоз 71' (Абикен Айбол ( 71') Исламхан Бауыржан 63' (Яхшибоев Джасурбек ( 63') Беседин Артём 46' (Дарбо Дембо ( 46')
Запасные: Турсынбай СагадатТовар КристианЦвек ЛовроШехович ЗлатанШайзада Бекхан
23 июля. Стадион "Мунисипаль де Дифферданж".
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Евро-Футбол.Ру,
Дифферданж Ордабасы

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