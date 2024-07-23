«Ордабасы» проиграл сопернику из Люксембурга

После вылета из отборочного турнира Лиги чемпионов «Ордабасы» гостил у соперника по Лиге конференций, «Дифферданжа» из Люксембурга. В этой более-менее равной игре моментов было немного и только до перерыва. В дебюте Ричелми с левого края штрафной пробивал по воротам соперника, но мяч полетел чуть правее цели, и голкипер гостей в прыжке на всякий случай контролировал ситуацию в рамке. Диогу Силва справа получил мяч, продвинулся к линии штрафной и пробил в дальний угол. Мяч просвистел рядом со стойкой ворот «Ордабасы». И все же хозяева повели - Гийом Трани с дальней дистанции по воротам соперника нанес выстрел, мяч ударился в перекладину и вылетел в поле, а Жоржинью в касание переправил мяч в ворота, сыграв головой - 1:0.

В итоге минимальный перевес «Дифферданжа».