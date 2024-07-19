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«Актобе» забил 3 мяча «Сараево», но проиграл в серии пенальти

19 Июля 2024 • 00:54 Комментировать
Сараево
2:3
Актобе

«Сараево» и «Актобе» провели событийный ответный матч первого раунда отбора Лиги конференций. Казахстанский коллектив бился до конца, несмотря на домашнее поражение 0:1 на прошлой неделе.

Уже на четвертой минуте Хамза Чатакович по центру без сопротивления добрался до штрафной соперника и с 17 метров зряче пробил в левый нижний угол - повезло гостям, что мяч угодил в штангу. Миомир Джуричкович со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, защитник сыграл плохо, не попав по мячу, а Франсис Кьеремех запорол чистый выход один на один, с близкого расстояния пробив в кипера. В конце первого тайма Амаду Думбуя на правом фланге классно разобрался с соперником, ворвался в штрафную и прострелил в центр к линии вратарской, откуда Идрис Умаев без проблем пробил в правый нижний угол - 0:1. В ответ Георгий Гулиашвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и скинул мяч вперёд на Кьеремеха, который с близкого расстояния переиграл вратаря, но в очевидном положении вне игры находился форвард «Сараево».

На 57-й минуте хозяева отыгрались: Гулиашвили получил мяч на правом фланге, сместился к ближнему углу штрафной, а затем с левой ноги по замысловатой траектории отправил снаряд точно в дальний верхний угол. 75 минута  - угловой на левом фланге заработали гости, навес к ближней штанге, Матео Барач головой пробил в дальний угол, однако голкипер справился, но парировал выстрел перед собой, а первым на отскоке оказался Адильхан Танжариков, с близкого расстояния отправивший мяч под перекладину - 1:2. Вскоре шанс у противника: Кьеремех с левого фланга добрался до штрафной соперника, сместился в центр и с отличной позиции без сопротивления пробил рядом с правым верхним углом. На 90-й минуте Ренан со стандарта от радиуса штрафной классно перебросил стенку и практически попал в правый верхний угол, однако «Актобе» в этой ситуации спасла перекладина - овертайм.

На 93-й минуте Жан Джейро получил мяч перед штрафной соперника после скидки, сместился вправо, а затем идеально пробил в дальний верхний угол, и снаряд от перекладины влетел в цель - 1:3. Ответ «Сараево»: Эльвир Дуракович с левого фланга со стандарта навесил в центр штрафной, мяч зацепил голову защитника «Актобе» и полетел в руки голкиперу, который грубо ошибся и выронил снаряд на Ренана Соареса, а тот с близкого расстояния не имел права промахнуться - 2:3. На 105-й минуте в центральной части поля капитан хозяев Джуричкович не успел к мячу и врезал по ногам Танжарикову - вторая желтая карточка.

В серии пенальти «Сараево» победило (5:4) и дальше сыграет против «Спартака» из Трнавы.

Протокол игры  
Сараево

2:3

(пен. 4:3)

Актобе
  41'Умаев Идрис (0:1)
(1:1) Гулиашвили Георгий57'  
  75'Танжариков Адильхан (1:2)
  93'Жан Джейро (1:3)
(2:3) Ренан Соарес96'  
Роков Эмил  73'Челик НидалДжуричкович Миомир  79'  105'Солдо ВинкоЙович Филип 87' (Дуракович Эльвир ( 87') Беганович АмарБубанья Владан 58' (Анджушич Неманья ( 58') Джорджевич Александар II  52' 58' (Мехмедович Эльдар ( 58') Гулиашвили Георгий 120' (Унусич Бруно ( 120') Чатакович Хамза 71' (Ренан Соарес ( 71') Кьеремех Франсис 120' (Юларджия Эдин ( 120')
Запасные: Матанович МаркоNermin MujkicРогич ЛовреРистич АндреяХамзич МуамерАлаймович Элнес
Шацкий ИгорьТанжариков АдильханКики ГабиБарач Матео 89' (Касым Алибек ( 89') Думбуя Амаду 66' (Бессмертный Дмитрий ( 66') Севальос Хосе  26' 62' (Кенесов Арман ( 62') Струмиа ЛеонельУмаев Идрис  44' 66' (Жан Джейро ( 66') Вэтэжелу Богдан 110' (Уманиязов Мирас ( 110'  120') Ромеро ДорниСамородов Максим
Запасные: Габдрахманов РустэмТрофимец ИгорьКенжегулов Алишер
18 июля. Стадион "Асим Ферхатович-Хасе" (Сараево).
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Ставка и прогноз на матч Сараево — Актобе Лиги конференций — 18 июля 2024
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