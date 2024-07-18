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«Ислочь» на ровном месте создала себе проблемы с командой из Сан-Марино и вылетела из еврокубков

18 Июля 2024 • 23:12 Комментировать
Ислочь Минск
0:1
Ла-Фиорита
окончен после пенальти

«Ислочь» провела ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций против «Ла-Фиориты» из Сан-Марино. Белорусы были сильнее на прошлой неделе (1:0) и сегодня очень часто били по воротам в отличие от противника. Но судьба игры получилась драматичной, и гости были даже острее. На 54-й минуте Антонио Гуэрри классно вырезал в штрафную, где Франческо Кассела здорово поставил корпус и пробил с разворота, но удар был заблокирован соперником. Ответ белорусов: хорошая подача получилась от угла поля в центр штрафной «Ла-Фиориты», где Максим Ковель нанес удар головой точно под перекладину, но голкипер оставил свою команду в игре. На 87-й минуте Якопо Семприни шокировал «Ислочь» результативным ударом - овертайм.

Белорусы на ровном месте получили себе проблемы и после 30 минут без моментов били пенальти, где уступили 2:4. Следующий соперник победителя в этой паре - «Истанбул Башакшехир».

Протокол игры  
Ислочь Минск

0:1

(пен. 2:4)

Ла-Фиорита
  87'Семприни Якопо (0:1)
Свирский АлександрВеретило ОлегКовель МаксимГоманов КириллЮдчиц Евгений 104' (Журавлёв Владислав ( 104') Ибрагим ФардГалята Даниил 91' (Алий Рамин ( 91') Булмага ВикуСенко Валерий  40' 55' (Сибилев Дмитрий ( 55') Бутко Александр 65' (Ровдо Глеб ( 65') Шестюк Александр 46' (Кобеев Мирас ( 46')
Запасные: Хавалка ИванДенисенко АртёмКравченко ЮрийТихомиров ИванРодионов Кирилл
Виван ДжанлукаМаццотти Марко  114'Сципиони Стефано  90'Пецци ЭнрикоГреко Никола 69' (Эмилиано Ольсесе ( 69') Гуэрри Антонио  110'Чикарелли ДаниэльНикола Маззотти 80' (Токкачели Алекс ( 80'  117') Фелипе Жоао II 69' (Арради Ясин ( 69') Каселла ФранческоПортаччо Лука 46' (Семприни Якопо ( 46')
Запасные: Лаго РамироКапоцци НиколасЗаволи МаттеоСемераро Умберто
18 июля. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
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Евро-Футбол.Ру,
Ислочь Ла-Фиорита

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Ислочь — Ла-Фиорита Лиги конференций УЕФА — 18 июля 2024
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