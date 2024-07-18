«Ислочь» на ровном месте создала себе проблемы с командой из Сан-Марино и вылетела из еврокубков

«Ислочь» провела ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций против «Ла-Фиориты» из Сан-Марино. Белорусы были сильнее на прошлой неделе (1:0) и сегодня очень часто били по воротам в отличие от противника. Но судьба игры получилась драматичной, и гости были даже острее. На 54-й минуте Антонио Гуэрри классно вырезал в штрафную, где Франческо Кассела здорово поставил корпус и пробил с разворота, но удар был заблокирован соперником. Ответ белорусов: хорошая подача получилась от угла поля в центр штрафной «Ла-Фиориты», где Максим Ковель нанес удар головой точно под перекладину, но голкипер оставил свою команду в игре. На 87-й минуте Якопо Семприни шокировал «Ислочь» результативным ударом - овертайм.

Белорусы на ровном месте получили себе проблемы и после 30 минут без моментов били пенальти, где уступили 2:4. Следующий соперник победителя в этой паре - «Истанбул Башакшехир».