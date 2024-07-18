«Ноа» повторно обыграла «Шкендию»

«Ноа» из Еревана после домашней победы над «Шкендией» (2:0) в квалификации Лиги конференций провела ответный матч. На 20-й минуте армяне открыли счет после блокированного удара со штрафного и удара с ближней дистанции в цель от Александра Мильковича. Следующая атака - выход один на один, и голкипер хозяев справился с ударом.

После перерыва корнер у «Шкендии» с навесом на линию вратарской, где Клисман Цаке легко выиграл верх у защитника и головой с рикошетом от газона переправил мяч в сетку - 1:1. Еще выпад, из-под перекладины вратарь гостей вытащил плотный удар Фитона Адеми с полуразворота с линии штрафной площади. Эндриту Красники дважды завершал атаки - минимальный промах и сэйв кипера. На 90-й минуте Грегори Гонсало отдал проникающий пас низом по правому полуфлангу, и Писон Виргиль поразил дальний угол, оказавшись с глазу на глаз с Астритом Амзаем - 1:2. «Ноа» еще раз обыграла «Шкендию», ее следующий соперник - «Слима Уондерерс».