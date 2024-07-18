«Милсами» не забил «Торпедо-БелАЗ», но оставил соперника без еврокубков

«Милсами» и «Торпедо-БелАЗ» провели ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций. Молдавская команда была сильнее соперника (4:2) на прошлой неделе и сегодня была намного активнее, хотя и не открыла счет.

Из опасных моментов выделим по атаке с каждой стороны после перерыва. После заброса справа в штрафную площадь Антон Ковалёв пропустил мяч на Илью Василевича, который с восьми метров в касание пробил выше перекладины. У хозяев Набиль Хали с дальней дистанции пробил в правый угол, и вратарь в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

0:0, и «Милсами» во втором раунде квалификации сразится с «Астаной».