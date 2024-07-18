«Милсами» не забил «Торпедо-БелАЗ», но оставил соперника без еврокубков

«Милсами» и «Торпедо-БелАЗ» провели ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций. Молдавская команда была сильнее соперника (4:2) на прошлой неделе и сегодня была намного активнее, хотя и не открыла счет.
Из опасных моментов выделим по атаке с каждой стороны после перерыва. После заброса справа в штрафную площадь Антон Ковалёв пропустил мяч на Илью Василевича, который с восьми метров в касание пробил выше перекладины. У хозяев Набиль Хали с дальней дистанции пробил в правый угол, и вратарь в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
0:0, и «Милсами» во втором раунде квалификации сразится с «Астаной».
Протокол игры
Чобан Михаил•Милич Александар II•Болохан Вадим• 45'Лупано Данни•Хали Набиль90' (Гимп Ион (90') •Терехов Ярослав67' (Ламбарский Игорь (67') •Амоуджи Витус•Гынсарь Раду•Спатару Дану79' (Лучицэ Василе (79') •Камара Мамаду• 60'Ндон Име79' (Антонюк Александр (79')
Абрамович Евгений• 48'Нечаев Данила•Залеский Алексей•Премудров Кирилл•Пацко Никита 22'46' (Василевич Илья (46') •Шукуров Алимардон81' (Кобец Андрей (81') •Бутаревич Алексей 74'75' (Мякиш Максим (75') •Левицкий Денис•Ковалев Антон66' (Шарковский Тимофей (66') •Скавыш Максим46' (Ксенофонтов Александр (46') •Побудей Вадим
18 июля. Стадион "Комплексул Спортив Районал".
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