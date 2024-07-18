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«Милсами» не забил «Торпедо-БелАЗ», но оставил соперника без еврокубков

18 Июля 2024 • 20:59 Комментировать
Милсами
0:0
Торпедо-БелАЗ
окончен

«Милсами» и «Торпедо-БелАЗ» провели ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций. Молдавская команда была сильнее соперника (4:2) на прошлой неделе и сегодня была намного активнее, хотя и не открыла счет.

Из опасных моментов выделим по атаке с каждой стороны после перерыва. После заброса справа в штрафную площадь Антон Ковалёв пропустил мяч на Илью Василевича, который с восьми метров в касание пробил выше перекладины. У хозяев Набиль Хали с дальней дистанции пробил в правый угол, и вратарь в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

0:0, и «Милсами» во втором раунде квалификации сразится с «Астаной».

Протокол игры  
Милсами0:0Торпедо-БелАЗ
Чобан МихаилМилич Александар IIБолохан Вадим  45'Лупано ДанниХали Набиль 90' (Гимп Ион ( 90') Терехов Ярослав 67' (Ламбарский Игорь ( 67') Амоуджи ВитусГынсарь РадуСпатару Дану 79' (Лучицэ Василе ( 79') Камара Мамаду  60'Ндон Име 79' (Антонюк Александр ( 79')
Запасные: Ворник ДенисЛису ДаниэльЗавалишка ВладиславЧеле СоринДижинарь ВадимОкебугву Генри
Абрамович Евгений  48'Нечаев ДанилаЗалеский АлексейПремудров КириллПацко Никита  22' 46' (Василевич Илья ( 46') Шукуров Алимардон 81' (Кобец Андрей ( 81') Бутаревич Алексей  74' 75' (Мякиш Максим ( 75') Левицкий ДенисКовалев Антон 66' (Шарковский Тимофей ( 66') Скавыш Максим 46' (Ксенофонтов Александр ( 46') Побудей Вадим
Запасные: Ладутько МихаилРуцкий ИльяПришивалко ПавелБурко ИгорьДомич Саша
18 июля. Стадион "Комплексул Спортив Районал".
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Евро-Футбол.Ру,
Милсами Торпедо-Белаз

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Милсами — Торпедо-БелАЗ Лиги конференций — 18 июля 2024
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