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Лига конференций

Голевой пас Ивана Игнатьева помог «Урарту» пройти в следующий раунд

18 Июля 2024 • 20:06 Комментировать
Урарту
2:0
Калев

В первой встрече стартового раунда Лиги конференций «Урарту» на выезде одолел «Калев» (2:1) и сегодня должен был подтвердить обоснованность претензий на место в следующей стадии.

На первых минутах обмен атаками. Таави Йюрисоо слева ворвался в штрафную соперника и отдал пас в центр на Вадима Михайлова, который с убойной позиции стрельнул немного выше перекладины. Артём Полярус получил мяч на правом краю штрафной и прострелил в центр на Эдгара Мовсесяна, который, находясь в отличной позиции, не сумел подставить ногу, дабы переправить снаряд в цель. На 12-й минуте Мовсесян получил отличный заброс в правой части штрафной соперника и в одно касание выполнил перевод к дальней штанге, откуда Микаель Мирзоян без сопротивления переправил игровой снаряд в цель - 1:0. Хитро разыграли аут на левом фланге эстонцы, после чего Михайлов получил мяч на дальнем краю вратарской и плотно стрельнул в ближний угол, но вратарь с этой попыткой справился.

Сразу после перерыва Жирайр Маргарян с левого фланга прострелил к ближнему углу вратарской на Ивана Игнатьева, который скинул мяч немного назад, а Мирзоян с восьми метров пробил точно в правый нижний угол. Гости могли вернуть интригу - Сандер Синилайд из глубины выполнил заброс к левому углу вратарской, Александр Шведовски головой сбросил снаряд в центр, а Онни Суутари из убойной позиции пробил точно в руки вратарю.

2:0 в итоге, повторная победа «Урарту». Его следующий соперник - «Баник» из Остравы.

Протокол игры  
Урарту2:0Калев
(1:0) Мирзоян Микаель12'  
(2:0) Мирзоян Микаель49'  
Казарян Айк IIМаргарян ЖирайрКазарян АрманСимонян Эрик  57'Айзек Барри  24'Абу Аюб 73' (Гилмор Лукман ( 73') Агасарян Нарек 84' (Мкртчян Сергей ( 84') Айвазян ХаритонМовсесян Эдгар 67' (Арутюнян Давид ( 67') Полярус Артём 46' (Игнатьев Иван ( 46') Мирзоян Микаель 67' (Тарахчян Геворг ( 67')
Запасные: Сабуа ЛеонПоляков ОлегМишиев АлександрПилоян ЭрикМелконян КаренМкртчян Алик
Форсман ОскариТенисте Тайо 56' (Шевяков Даниил ( 56') Лаур КаспарСотсугов Даниил  88'Теевали ТристанКальюмяэ Марек  29'Томберг МартинСмирнов Рамон 69' (Синилайд Сандер ( 69') Пурье Атс 79' (Каджари Энрико ( 79') Михайлов Вадим 56' (Aleksander Svedovski ( 56') Йюрисоо Таави 69' (Onni Suutari ( 69')
Запасные: Лиикер Сандер
18 июля. Стадион "Урарту".
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Уверенная ставка и прогноз на матч Урарту — Калев Лиги конференций — 18 июля 2024
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