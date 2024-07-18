Голевой пас Ивана Игнатьева помог «Урарту» пройти в следующий раунд

В первой встрече стартового раунда Лиги конференций «Урарту» на выезде одолел «Калев» (2:1) и сегодня должен был подтвердить обоснованность претензий на место в следующей стадии.

На первых минутах обмен атаками. Таави Йюрисоо слева ворвался в штрафную соперника и отдал пас в центр на Вадима Михайлова, который с убойной позиции стрельнул немного выше перекладины. Артём Полярус получил мяч на правом краю штрафной и прострелил в центр на Эдгара Мовсесяна, который, находясь в отличной позиции, не сумел подставить ногу, дабы переправить снаряд в цель. На 12-й минуте Мовсесян получил отличный заброс в правой части штрафной соперника и в одно касание выполнил перевод к дальней штанге, откуда Микаель Мирзоян без сопротивления переправил игровой снаряд в цель - 1:0. Хитро разыграли аут на левом фланге эстонцы, после чего Михайлов получил мяч на дальнем краю вратарской и плотно стрельнул в ближний угол, но вратарь с этой попыткой справился.

Сразу после перерыва Жирайр Маргарян с левого фланга прострелил к ближнему углу вратарской на Ивана Игнатьева, который скинул мяч немного назад, а Мирзоян с восьми метров пробил точно в правый нижний угол. Гости могли вернуть интригу - Сандер Синилайд из глубины выполнил заброс к левому углу вратарской, Александр Шведовски головой сбросил снаряд в центр, а Онни Суутари из убойной позиции пробил точно в руки вратарю.

2:0 в итоге, повторная победа «Урарту». Его следующий соперник - «Баник» из Остравы.