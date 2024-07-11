«Ислочь» победила в Сан-Марино

«Ислочь» открыла для себя евросезон выездным матчем против «Ла-Фиориты». Ключевой момент случился на 34-й минуте, когда футболисты из Сан-Марино грубо ошиблись в обороне, после обрезки голкипера Валерий Сенко вывел на убойный удар Александра Бутко - 0:1. Помимо этой атаки команды за 90 минут суммарно смогли еще лишь раз пробить в створ. Поединок прошел без особой остроты и принес минчанам победу со счетом 1:0. Окончательно все решится через неделю.