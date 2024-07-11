«Ислочь» победила в Сан-Марино

«Ислочь» открыла для себя евросезон выездным матчем против «Ла-Фиориты». Ключевой момент случился на 34-й минуте, когда футболисты из Сан-Марино грубо ошиблись в обороне, после обрезки голкипера Валерий Сенко вывел на убойный удар Александра Бутко - 0:1. Помимо этой атаки команды за 90 минут суммарно смогли еще лишь раз пробить в створ. Поединок прошел без особой остроты и принес минчанам победу со счетом 1:0. Окончательно все решится через неделю.
Протокол игры
|34'Бутко Александр (0:1)
Виван Джанлука•Marco Mazzotti•Stefano Scipioni•Пецци Энрико•Дзафферани Томмазо46' (Antonio Guerri (46') • 90'Никола Маззотти89' (Yasin Arradi (89') •Daniel Cicarelli•Семприни Якопо78' (Alex Toccaceli (78') •Nicola Greco89' (Umberto Semeraro (89') •Joao Felipe 8'62' (Luca Portaccio (62') •Каселла Франческо
Свирский Александр•Веретило Олег•Ковель Максим•Гоманов Кирилл• 67'Юдчиц Евгений•Ибрагим Фард60' (Кучинский Константин (60') •Булмага Вику84' (Алий Рамин (84') •Сенко Валерий61' (Кобеев Мирас (61') •Галята Даниил•Бутко Александр61' (Ровдо Глеб (61') •Шестюк Александр90' (Сибилев Дмитрий (90')
11 июля. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
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