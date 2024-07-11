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«Актобе» Парфёнова проиграл столичному боснийскому клубу в еврокубке

11 Июля 2024 • 22:11 Комментировать
Актобе
0:1
Сараево

«Актобе» под руководством российского тренера Дмитрия Парфёнова вечером 11 июля неудачно сыграл в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Дома команда минимально проиграла боснийскому столичному клубу «Сараево». Притом, пропустили хозяева поля ближе к самой концовке встречи.

Тем не менее, впереди у коллектива Парфёнова ещё будет шанс отыграться, ведь команды ждёт ответный матч в Боснии и Герцеговине через неделю.

«Актобе» на данный момент идёт на втором месте в Казахстанской премьер-лиге с 22 баллами в активе, отставая от первой строчки всего лишь на три балла.

Протокол игры  
Актобе0:1Сараево
  90'Кьеремех Франсис (0:1)
Шацкий ИгорьБарач МатеоАгбо Уче 85' (Кенесов Арман ( 85') Бессмертный Дмитрий  65' 71' (Танжариков Адильхан ( 71'  80') Кики ГабиВэтэжелу БогданДумбуя Амаду 61' (Умаев Идрис ( 61') Севальос Хосе 71' (Байтана Бауыржан ( 71') Струмиа ЛеонельСамородов Максим 85' (Жан Джейро ( 85') Ромеро Дорни
Запасные: Уманиязов МирасТрофимец ИгорьКасым Алибек
Роков ЭмилЧелик НидалДжуричкович МиомирЙович ФилипСолдо Винко  55'Беганович Амар  78'Бубанья Владан 75' (Гулиашвили Георгий ( 75') Мустафич Мирза  24' 26' (Анджушич Неманья ( 26'  30'Юларджия Эдин 87') Джорджевич Александар IIЧатакович Хамза 87' (Мехмедович Эльдар ( 87') Кьеремех Франсис  90'
Запасные: Матанович МаркоРогич ЛовреДуракович ЭльвирУнусич БруноРистич АндреяХамзич МуамерМуйкич ИсметАлаймович Элнес
11 июля. Стадион "Центральный (Актобе)" (Актобе).
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Ставка и прогноз на матч Актобе — Сараево Лиги конференций — 11 июля 2024
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