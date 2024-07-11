«Актобе» Парфёнова проиграл столичному боснийскому клубу в еврокубке

«Актобе» под руководством российского тренера Дмитрия Парфёнова вечером 11 июля неудачно сыграл в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Дома команда минимально проиграла боснийскому столичному клубу «Сараево». Притом, пропустили хозяева поля ближе к самой концовке встречи.
Тем не менее, впереди у коллектива Парфёнова ещё будет шанс отыграться, ведь команды ждёт ответный матч в Боснии и Герцеговине через неделю.
«Актобе» на данный момент идёт на втором месте в Казахстанской премьер-лиге с 22 баллами в активе, отставая от первой строчки всего лишь на три балла.
Протокол игры
|90'Кьеремех Франсис (0:1)
Шацкий Игорь•Барач Матео•Агбо Уче85' (Кенесов Арман (85') •Бессмертный Дмитрий 65'71' (Танжариков Адильхан (71') • 80'Кики Габи•Вэтэжелу Богдан•Думбуя Амаду61' (Умаев Идрис (61') •Севальос Хосе71' (Байтана Бауыржан (71') •Струмиа Леонель•Самородов Максим85' (Жан Джейро (85') •Ромеро Дорни
Запасные: Уманиязов Мирас•Трофимец Игорь•Касым Алибек
Роков Эмил•Челик Нидал•Джуричкович Миомир•Йович Филип•Солдо Винко• 55'Беганович Амар• 78'Бубанья Владан75' (Гулиашвили Георгий (75') •Мустафич Мирза 24'26' (Анджушич Неманья (26'• 30'Юларджия Эдин87') •Джорджевич Александар II•Чатакович Хамза87' (Мехмедович Эльдар (87') •Кьеремех Франсис 90'
11 июля. Стадион "Центральный (Актобе)" (Актобе).
Бан пользователя