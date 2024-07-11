«Актобе» Парфёнова проиграл столичному боснийскому клубу в еврокубке

«Актобе» под руководством российского тренера Дмитрия Парфёнова вечером 11 июля неудачно сыграл в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Дома команда минимально проиграла боснийскому столичному клубу «Сараево». Притом, пропустили хозяева поля ближе к самой концовке встречи.

Тем не менее, впереди у коллектива Парфёнова ещё будет шанс отыграться, ведь команды ждёт ответный матч в Боснии и Герцеговине через неделю.

«Актобе» на данный момент идёт на втором месте в Казахстанской премьер-лиге с 22 баллами в активе, отставая от первой строчки всего лишь на три балла.