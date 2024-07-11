«Милсами» забил 4 гола в ворота «Торпедо-БелАЗа»

В Венгрии состоялся первый матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между «Торпедо-БелАЗом» и «Милсами». Молдавская команда создала больше моментов и победила. Мамаду Камара перехватил пас защитника на голкипера и отправил мяч в сетку. Вскоре Дану Спатару из-за штрафной закрутил мяч в цель - 0:2. Тут же Вадим Побудей плотным дальним выстрелом вернул интригу.

Только возобновилась игра после перерыва, как Спатару после передачи слева поразил ворота с линии штрафной - 1:3. Под конец игры дубль оформил и Камара. Но белорусы не сдались - Тимофей Шарковский замкнул прострел, а после подачи Александра Ксенофонтова мяч снова оказался в сетке, но из офсайда - 2:4.

Ответный матч ровно через неделю.