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Лига конференций

«Милсами» забил 4 гола в ворота «Торпедо-БелАЗа»

11 Июля 2024 • 21:55 Комментировать
Торпедо-БелАЗ
2:4
Милсами

В Венгрии состоялся первый матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между «Торпедо-БелАЗом» и «Милсами». Молдавская команда создала больше моментов и победила. Мамаду Камара перехватил пас защитника на голкипера и отправил мяч в сетку. Вскоре Дану Спатару из-за штрафной закрутил мяч в цель - 0:2. Тут же Вадим Побудей плотным дальним выстрелом вернул интригу.

Только возобновилась игра после перерыва, как Спатару после передачи слева поразил ворота с линии штрафной - 1:3. Под конец игры дубль оформил и Камара. Но белорусы не сдались - Тимофей Шарковский замкнул прострел, а после подачи Александра Ксенофонтова мяч снова оказался в сетке, но из офсайда - 2:4.

Ответный матч ровно через неделю.

Протокол игры  
Торпедо-БелАЗ2:4Милсами
  20'Камара Мамаду (0:1)
  30'Спатару Дану (0:2)
(1:2) Побудей Вадим33'  
  50'Спатару Дану (1:3)
  80'Камара Мамаду (1:4)
(2:4) Ксенофонтов Александр89'  
Абрамович ЕвгенийНечаев ДанилаЗалеский Алексей 72' (Премудров Кирилл ( 72') Левицкий ДенисРуцкий Илья 46' (Бутаревич Алексей ( 46') Побудей ВадимМякиш МаксимШукуров Алимардон  58'Ковалев Антон 82' (Шарковский Тимофей ( 82') Кобец Андрей 46' (Ксенофонтов Александр ( 46') Скавыш Максим 65' (Василевич Илья ( 65')
Запасные: Ладутько МихаилПришивалко ПавелБурко ИгорьПацко НикитаДомич Саша
Чобан МихаилМилич Александар II 74' (Ламбарский Игорь ( 74') Болохан Вадим  40' 57' (Окебугву Генри ( 57') Лупано ДанниХали НабильТерехов ЯрославАмоуджи Витус 84' (Лису Даниэль ( 84') Гынсарь РадуНдон Име 84' (Гимп Ион ( 84') Камара Мамаду  73'Спатару Дану 74' (Лучицэ Василе ( 74')
Запасные: Ворник ДенисАнтонюк АлександрЗавалишка ВладиславЧеле СоринДижинарь Вадим
11 июля. Стадион "Kiraly Sportcentrum".
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Евро-Футбол.Ру,
Милсами Торпедо-Белаз

Новости по матчу

10 Июля
17:52
Ставка и прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Милсами Лиги конференций УЕФА — 11 июля 2024
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ТОРПЕДО-БЕЛАЗ МИЛСАМИ
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