«Милсами» забил 4 гола в ворота «Торпедо-БелАЗа»

В Венгрии состоялся первый матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между «Торпедо-БелАЗом» и «Милсами». Молдавская команда создала больше моментов и победила. Мамаду Камара перехватил пас защитника на голкипера и отправил мяч в сетку. Вскоре Дану Спатару из-за штрафной закрутил мяч в цель - 0:2. Тут же Вадим Побудей плотным дальним выстрелом вернул интригу.
Только возобновилась игра после перерыва, как Спатару после передачи слева поразил ворота с линии штрафной - 1:3. Под конец игры дубль оформил и Камара. Но белорусы не сдались - Тимофей Шарковский замкнул прострел, а после подачи Александра Ксенофонтова мяч снова оказался в сетке, но из офсайда - 2:4.
Ответный матч ровно через неделю.
Протокол игры
|20'Камара Мамаду (0:1)
|30'Спатару Дану (0:2)
|(1:2) Побудей Вадим33'
|50'Спатару Дану (1:3)
|80'Камара Мамаду (1:4)
|(2:4) Ксенофонтов Александр89'
Абрамович Евгений•Нечаев Данила•Залеский Алексей72' (Премудров Кирилл (72') •Левицкий Денис•Руцкий Илья46' (Бутаревич Алексей (46') •Побудей Вадим•Мякиш Максим•Шукуров Алимардон• 58'Ковалев Антон82' (Шарковский Тимофей (82') •Кобец Андрей46' (Ксенофонтов Александр (46') •Скавыш Максим65' (Василевич Илья (65')
Чобан Михаил•Милич Александар II74' (Ламбарский Игорь (74') •Болохан Вадим 40'57' (Окебугву Генри (57') •Лупано Данни•Хали Набиль•Терехов Ярослав•Амоуджи Витус84' (Лису Даниэль (84') •Гынсарь Раду•Ндон Име84' (Гимп Ион (84') •Камара Мамаду• 73'Спатару Дану74' (Лучицэ Василе (74')
11 июля. Стадион "Kiraly Sportcentrum".
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