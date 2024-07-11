Эстония не пустила игроков из России: «Урарту» столкнулся с проблемами перед игрой Лиги конференций

В четверг армянский «Урарту» проведёт гостевой матч против эстонского «Калева» в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ссылаясь на тренера «Урарту» Дмитрия Гунько, российские футболисты команды не получили визы для въезда в Эстонию.

В составе «Урарту» выступает шесть футболистов из России. Двое из них пропустят еврокубковый матч из-за травм, а четверо – из-за неполучения визы.

Стоит сказать, что УЕФА призывает страны помогать в решении подобных вопросов для соблюдения спортивного принципа. Как видим, это не всегда работает.