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Лига конференций

Эстония не пустила игроков из России: «Урарту» столкнулся с проблемами перед игрой Лиги конференций

11 Июля 2024 • 15:13 Комментировать
Калев
...
Урарту
Через 3 ч. 38 мин.

В четверг армянский «Урарту» проведёт гостевой матч против эстонского «Калева» в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ссылаясь на тренера «Урарту» Дмитрия Гунько, российские футболисты команды не получили визы для въезда в Эстонию.

В составе «Урарту» выступает шесть футболистов из России. Двое из них пропустят еврокубковый матч из-за травм, а четверо – из-за неполучения визы.

Стоит сказать, что УЕФА призывает страны помогать в решении подобных вопросов для соблюдения спортивного принципа. Как видим, это не всегда работает.

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Ставка и прогноз на матч Калев — Урарту Лиги конференций — 11 июля 2024
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