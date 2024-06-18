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Лига конференций

Завершилась жеребьёвка Лиги конференций

18 Июня 2024 • 17:38 Комментировать

Во вторник состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. По итогам мероприятия были сформированы 25 пар команд. Результаты жеребьёвки – ниже.

«Вележ» (Босния и Герцеговина) – «Интер» (Андорра);

«Флориана» (Мальта) – «Тре Пенне» (Сан-Марино);

«Торпедо» (Беларусь) – «Милсами» (Молдова);

«Шяуляй» (Литва) – «Левадия» (Эстония);

«Бала Таун» (Уэльс) – «Пайде» (Эстония);

«Ислочь» (Беларусь) – «Ла-Фиорита» (Сан-Марино);

«Кэрнарфон» (Уэльс) – «Крузейдерс» (Северная Ирландия);

«Калев» (Эстония) – «Урарту» (Армения);

«Валюр» (Исландия) – «Влазния» (Албания);

«Мэгпайс» (Гибралтар) – «Дерри Сити» (Ирландия).

«Малишево» (Косово) – «Будучность» (Черногория);

«Атлетик» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург);

«Марсашлокк» (Мальта) – «Партизани» (Албания);

«Ауда» (Латвия) – «Б-36» (Фарерские острова);

«Стьярнан» (Исландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия);

«Торпедо» Кутаиси (Грузия) – «Тирана» (Албания);

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«Шелбурн» (Ирландия) – «Сент-Джозефс» (Гибралтар);

«Актобе» (Казахстан) – «Сараево» (Босния и Герцеговина);

«Браво» (Словения) – «Коннас-Ки» (Уэльс);

«Викингур» (Фарерские острова) – «Лиепая» (Латвия);

«Ноа» (Армения) – «Шкендия» (Северная Македония);

«Тиквеш» (Северная Македония) – «Брейдаблик» (Исландия);

«Морнар» (Черногория) – «Динамо» Тбилиси (Грузия);

УНА (Люксембург) - КуПС (Финляндия);

«Вааса» (Финляндия) – «Жальгирис» (Литва).

Первые матчи пройдут 11 июля, а ответные – 18 июля.

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