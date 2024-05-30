​Итальяно: «Сожалею лишь о том, что транжирили моменты»

«Фиорентина» снова проиграла в финале, всё больше напоминая «Байер» образца 2002 года, который на последних метрах уступил и чемпионат, и кубок, и финал Лиги чемпионов. Итальянский клуб проиграл три финала за последний год. Наставник Винченцо Итальяно философски отнёсся к поражению:

- Трижды дойти до финала и так нелегко, нужна концентрация и мотивация. Мы можем попенять лишь на собственную плохую реализацию моментов. Уверен, что возможность выиграть была, потому понимаю разочарование болельщиков. Жаль, что приходится сейчас говорить о трёх проигранных финалах, - цитирует слова Итальяно violanews.com.