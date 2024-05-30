«Олимпиакос» - первый греческий клуб, победивший в еврокубке

Определился победитель Лиги конференций, им стал греческий «Олимпиакос», который в дополнительное время сумел дожать итальянскую «Фиорентину». Таким образом, клуб из Афин сотворил премьеру для Греции, потому что ранее команды из этой балканской страны в европейских турнирах не побеждали вовсе.

Самым значимым достижением было (да и, учитывая класс турниров, остаётся тоже) участие другого столичного клуба, «Панатинаикоса», в финале Кубка чемпионов в сезоне 1970/1971. Но тогда греки проиграли со счётом 0:2 великолепному «тотальному» амстердамскому «Аяксу» с Йоханом Кройфом, который забил лично в том матче.